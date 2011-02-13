  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۰۰

این هفته صورت می گیرد/

ارائه گزارش روند اسلامی شدن دانشگاهها به مجلس

ارائه گزارش روند اسلامی شدن دانشگاهها به مجلس

معاون فرهنگی وزارت علوم سه شنبه هفته جاری گزارشی از روند اسلامی شدن دانشگاه ها را در کارگروه آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بودجه آموزش و تحقیقات در سال 90، بررسی وضعیت برگزاری امتحان های نهایی دانش‌آموزان و تأثیر آن در پذیرش دانشجو و ارائه گزارش در مورد آزمون سراسری سال 90، بررسی انتقال آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز از مهمترین برنامه های کمیسیون آموزش و تحقیقات در هفته جاری است. 

کد مطلب 1252126

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها