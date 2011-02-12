32 هزار دانش آموز لرستانی تحت پوشش کمیته امداد هستند

غلام رضا متقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اجرای نظام جامع حمایت از آموزش های تربیتی خانواده مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان لرستان، اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح تعداد شش هزار خانوار کمیته امداد تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی خاطر نشان کرد: در کل تعداد 18 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد استان تحت پوشش نظام جامع حمایت از آموزش های تربیتی خانواده قرار خواهند گرفت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان با اشاره به تعداد دانش آموزان تحت پوشش این نهاد در سطح استان، عنوان کرد: در حال حاضر تعداد 32 هزار دانش آموز تحت پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان هستند.

متقی بیان داشت: همچنین در حال حاضر تعداد شش هزار دانشجو نیز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) می باشند.

وی با اشاره به تهیه جهیزیه برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان خاطر نشان کرد: در قالب سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان تعداد سه هزار زوج تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان برای دریافت تسهیلات بلاعوض 600 هزار تومانی ثبت نام کرده اند.