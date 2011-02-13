به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام‌هراسی، از اصطلاحات تازه‌ای است که به تازگی و به طور خاص، در زمینه رابطه اسلام با غرب ظهور کرده است و برای بیان پدیده هراس بیمارگونه از اسلام به ویژه پس از حوادث یازدهم سپتامبر و بیشتر در کشورهای غربی به کار می‌رود.

در این راستا سرای اهل قلم با برگزاری سلسله ‌نشستهایی قصد دارد با حضور صاحبنظران به بررسی پدیده اسلام‌هراسی از منظرهای مختلف بپردازد.

در ادامه مجموعه نشستهای "اسلام‌هراسی؛ باید و نبایدها" دومین نشست با حضور دکتر صادق کوشکی و دکتر اصغر افتخاری، عصر امروز یکشنبه 24 بهمن از ساعت 17 تا 19 در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر برگزار می‌شود.