به گزارش خبرنگار مهر، بدافزار واژه کوتاه شده نرم افزار مخرب (malicious software) است که اصطلاحی عمومی برای توصیف تمام ویروسها، کرمها، جاسوس افزارها و تقریبا هر چیزی که به طور خاص برای صدمه به رایانه و یا سرقت اطلاعات طراحی شده به کار می رود است.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای – ماهر- پس از جمع آوری داده‌های هانی پاتهای خود، اقدام به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده و تهیه آمارهای قابل استخراج از این اطلاعات کرده تا با به دست آوردن لیست سازمانهای آلوده به بدافزار (malware) برای کاهش آلودگی در سطح کشور در جهت رفع آلودگی سایتهای مخرب اقدام کند.

آمارهای به دست آمده نشان می دهد که در 6 ماهه اول امسال 8 هزار آدرس اینترنتی آلوده در کشور به وسیله تله بدافزار شناسایی شده اند که 77 درصد آن مورد پاکسازی قرار گرفت. همچنین تعداد آدرس های اینترنتی آلوده شناسایی شده در مهرماه 404 آدرس بود که 252 آدرس متعلق به حوزه داخل کشور عنوان شد.

در همین حال بررسی های به عمل آمده در ماههای آبان، آذر و دی نیز نشان می دهد که 508 آدرس اینترنتی در آبان ماه، 664 آدرس اینترنتی در آذرماه و 673 آدرس اینترنتی در دی ماه آلوده به نرم افزارهای مخرب بودند که شناسایی شدند.

لیست سازمانهای آلوده به انواع بدافزار در نیمه اول سال

مرکز ماهر هر ماهه با به دست آمدن آدرسهای آلوده و لیست سازمانها و شرکتهای دارای آلودگی به بدافزار و برای کاهش و رفع آلودگی در سطح کشور اقدامات لازم را با سازمانهای مذکور برای پاکسازی انجام می دهد.

آمار پاکسازی آدرسهای آلوده شناسایی شده و گزارش شده توسط شبکه هانی نت در 6 ماهه نخست امسال نشان می دهد که یک هزار و 758 نوع مختلف بدافزار در کشور شناسایی شده و تعداد آدرس های اینترنتی آلوده به این بدافزارها 8 هزار آدرس بوده است. در این راستا و برای رفع این آلودگی ها 110 مکاتبه با شرکتها و سازمانهای آلوده به این نرم افزارهای مخرب رایانه ای صورت گرفته است.

نمودار زیر نرخ پاکسازی و کاهش آدرس های آلوده در سازمانهای خصوصی و دولتی را در شش ماهه اول امسال نشان می دهد.





نمودار آلوده ترین وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای خصوصی و غیرخصوصی ارسال کننده بدافزار براساس تعداد آدرس های ارسال کننده در نیمه اول نشان می دهد که تعداد آدرس های آلوده از سوی شرکتهای خصوصی به مراتب بیشتر است و در میان وزارتخانه های دولتی وزارت علوم و وزارت بهداشت در رده های ابتدایی جدول جای دارند. دانشگاه آزاد نیز در این فهرست در رده های بالا قرار دارد.

نمودار زیر بیانگر میزان آلودگی وزارتخانه ها و یا شرکتها به بدافزارها مختلف در 6 ماهه نخست امسال براساس تعداد دفعات ارسال آلودگی از سوی منبع آلودگی است.

طبق نمودار زیر شرکتهای نداگستر صبا، مخابرات ایران، پارس آنلاین، طوس آشنا و فن آوا آلوده ترین شرکتهای خصوصی ارسال کننده بدافزار براساس تعداد آدرس های ارسال کننده در نیمه نخست سال جاری بودند.

در همین حال آلوده ترین شرکتهای خصوصی ارسال کننده بدافزار براساس تعداد دفعات ارسال نیز طبق نمودار زیر مشخص شده است.

لیست سازمانهای آلوده به انواع بد افزار در مهر ماه امسال

خروجی های مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای در بررسی آدرسهای اینترنتی آلوده به کدهای مخرب در مهرماه امسال نشان از شناسایی 404 آدرس اینترنتی که 252 آدرس آن متعلق به حوزه داخل کشور است دارد. در همین راستا 95 شرکت و سازمان آلوده اعلام آلودگی و درخواست اقدام به پاکسازی داشته اند و تعداد بدافزارهای شناسایی شده 66 گونه مختلف و تعداد پاسخگویی های تلفنی صورت گرفته 25 مورد بوده است.

نمودارهای زیر آلوده ترین وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای خصوصی و غیر خصوصی ارسال کننده بدافزار را بر حسب تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده و دفعات آن نشان می دهد.

لیست شرکت های آلوده به انواع بدافزار در آبان ماه امسال بررسی آدرس های آلوده به نرم افزارها و کدهای مخرب در سازمانها و شرکتهای مختلف کشور نشان می دهد که در آبان ماه امسال مرکز ماهر 508 آدرس اینترنتی آلوده را شناسایی کرده که 294 آدرس متعلق به حوزه داخل کشور است. همچنین 90 شرکت و سازمان آلوده درخواست خود را برای اقدام به پاکسازی اعلام کردند. در همین حال تعداد بدافزارهای شناسایی شده در این ماه حدود 138 نوع مختلف اعلام شده است. نمودارهای زیر آلوده ترین وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای خصوصی و غیر خصوصی ارسال کننده بدافزار را بر حسب تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده و تعداد دفعات ارسال در آبان ماه نشان می دهد:

لیست شرکت های آلوده به انواع بدافزار در آذرماه امسال مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای ماهر پس از جمع آوری داده‌ های شبکه هانی نت در آذرماه امسال 664 آدرس اینترنتی آلوده به انواع بدافزارها را شناسایی کرد که 408 آدرس متعلق به حوزه داخل کشور است. در این بررسی 222 گونه مختلف بدافزار شناسایی شد و 123 شرکت آلوده نیز آمادگی خود را برای پاکسازی شبکه های رایانه ای از این نرم افزارهای مخرب اعلام کردند. نمودارهای زیر آلوده ترین وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای خصوصی و غیرخصوصی ارسال کننده بدافزار بر حسب تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده و تعداد دفعات را نشان می دهد:



