"خاک و آتش" با سرمایه یک فیلم آپارتمانی ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پرسش و پاسخ فیلم سینمایی "خاک و آتش" به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده با حضور مهدی میامی، قاسم زارع، میتراحجار و افسانه ناصری بازیگران، محمد قهرمانی تهیه‌کننده و کارگردان با مدیریت محمدتقی فهیم در سالن سعدی مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست صباغ‌زاده با اشاره به تولید آثار تاریخی گفت: تولید چنین آثاری با شرایط اقتصادی سینمای ایران سخت است و دولت باید به این آثار کمک کند. سختی‌های زیادی برای ساختن این فیلم کشیدیم، بازیگران خود گواه این سختی‌ها هستند و اگر امکانات بیشتری داشتیم می‌توانستیم فیلمی بهتر از این بسازیم.

وی ادامه داد: در این فیلم رنگ و نور بسیار بد بود. من دو شب برای اصلاح رنگ و نور نخوابیدم و تمام تلاشم را کردم که فیلم را در شرایط بهتری روی پرده ببریم. تهیه‌کننده هم قول داد که فیلم بهتری داشته باشیم اما این اتفاق نیفتاد و من به حرف او استناد نمی‌کنم. امیدوارم این قول آقای قهرمانی هم مانند قطاری که قرار بود در فیلم داشته باشیم و میسر نشد بی‌جواب نماند.

در ادامه این نشست قهرمانی با تاکید بر اینکه شهید شوشتری از حامیان اصلی این فیلم بود گفت: ایشان سعی داشتند فیلم در ارتباط با استان سیستان و بلوچستان ساخته شود و در نهایت این فیلم با جلب نظر سیما فیلم ساخته شد. با توجه به پشتوانه تاریخی و ظلم ستیزی که میان اقوام ایرانی وجود دارد کار به جایی رسید که چنین اثری تولید شود.

وی ادامه داد: موسسه امکان ساخت فیلم برای آقای صباغ‌زاده را فراهم کرد و ما هم آنچه در اختیار داشتیم به ایشان دادیم. در مورد قطار هم باید بگویم دادن قطار دست من نبود، راه آهن و میراث فرهنگی باید این کار را می‌کردند که آنها هم قطار را در اختیار ما نگذاشتند.

این تهیه‌کننده با اشاره به سرعت ساخت فیلم قبل از جشنواره فیلم فجر توضیح داد: نزدیک به جشنواره استدیوها با عجله کار را آماده می‌کنند کپی فیلم هم به همین دلیل دچار مشکلاتی بود اما من امیدوارم بعد از جشنواره این مشکلات را حل کنیم.

در ادامه این نشست کاظم افرندنیا بازیگر گفت: فیلمنامه این فیلم برای من جذاب بود و شاید از بین تمام فیلم‌ها و سریال‌هایی که بازی کردم این چهارمین فیلمی بود که با راهنمایی کارگردان توانستم شخصیت را بوجود آورم. بعضی از کارگردان‌ها شخصیت را نمی‌شناسند و کارشان مرور فیلمنامه است. کارگردان باید نسبت به نقش‌ها شناخت داشته باشد و صباغ‌زاده به خوبی از عهده این کار برآمد.

میتراحجار نقش خود را تاثیرگذار خواند و عنوان کرد: به نظرم نقش کامل بود و این شخصیت با دیگر شخصیت‌های فیلمنامه‌ها فرق می‌کرد. من زنانی را که تاثیرگذار هستند و کاری انجام می دهند دوست دارم. این فیلمنامه باعث شد تیراندازی و سوارکاری را یاد بگیرم. در نهایت همیشه نسبت به کارهای خودم نقد دارم و هیچگاه از آنها راضی نیستم.

در ادامه این نشست مهدی میامی درباره بازی در این فیلم گفت: بسیار خوشبختم که بازیگر شدم، درباره "خاک و آتش" باید بگویم روزهای اول حتی نمی‌توانستم اسم شخصیت را درست تلفظ کنم. متاسفانه قهرمان‌هایی که در ایران داریم حتی گاهی با اسم نمی‌شناسیم . خوشحال هستم که بازیگرم و تاریخ را می‌شناسم.

مهدی صباغ‌زاده با تاکید بر اینکه این فیلم با هزینه اندک ساخته شده است توضیح داد: "خاک و آتش" با 700 میلیون تومان ساخته شد، 700 میلیون بودجه بسیار کمی برای ساخت یک فیلم است و معمولا این هزینه برای فیلم‌های آپارتمانی نتیجه می‌دهد. کاش دولت در چنین فضای مناسبی که به سینمای فاخر توجه می‌کند به فیلم‌های سینمایی فاخر هم توجه داشته باشد و به جای صرف کردن هزینه‌های 10 میلیارد، 20 میلیارد و 30 میلیاردی برای فیلم‌های سینمایی آنچنانی و سریال‌های تلویزیونی برای این فیلم‌ها هزینه کند.

صباغ‌زاده در پاسخ به این سئوال که آیا اسامی فیلم واقعیت دارد عنوان کرد: اسامی این فیلم‌ها واقعیت ندارد و همه ساخته و پرداخته ذهن من است. من سعی کردم شخصیت‌ها را با نگاه خودم زنده کنم. گویش‌های این فیلم بسیار خوب بود در مقایسه با فیلم‌های دیگر که در آنها گویش‌ها شبیه ادا هستند این فیلم به خوبی توانست گویش و لهجه مردم بلوچستان رامنتقل کنند.

در پایان قاسم زارع با تاکید بر جذابیت‌های خاص فیلمنامه "خاک و آتش" گفت: از آنجایی که این فیلم به گوشه‌ای از تاریخ ایران نگاه داشت که من با آن آشنا نبودم برایم قابل ارزش است، سیستان و بلوچستان تاریخ غریبی دارد. در کل باید گفت ایران تاریخ بزرگی دارد که جمع شدن همه آنها کنار هم ایران زمین را می‌سازد.

از نکات قابل توجه این نشست حضور میترا حجار بود که بعد از تمام شدن نشست به سرعت سالن همایش‌های برج میلاد را ترک کرد. حجار در طول برگزاری نشست بیشتر از آنکه متوجه مباحث مطرح شده و سوالات باشد، نگاهش به سمت دوربین عکاسان بود و برخلاف دیگر بازیگران به آنها در گرفتن عکس‌های متنوع کمک کرد.