12 کشتارگاه صنعتی طیور در گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی جعفری عصر شنبه در حاشیه افتتاح مدرن ترین کشتارگاه طیور در رامیان افزود: در حال حاضر تعداد واحدهای مرغ گوشتی استان 690 واحد با ظرفیت اسمی 15.5 میلیون قطعه در هر دوره در استان فعالیت دارد.

وی گفت: ظرفیت این واحدها معادل 85 هزار تن در سال است که پیش بینی می شود با توجه به اقدامات صورت گرفته این تولید در سال جاری به یکصد هزار تن برسد.



وی خاطرنشان کرد: پروژه کشتارگاه رامیان با اعتباری بالغ بر 581 میلیارد ریال و تعداد سه هزار و 465 خانوار بهره مند و ایجاد فرصت شغلی برای 228 نفر در استان افتتاح شد.

جعفری افزود: کشتارگاه صنعتی طیور جنگل دلند در زمینی به مساحت 19 هزار و 923 متر مربع وبا زیربنای چهار هزار .و 746 مترمربع با سرمایه گذاری ثابت 57 میلیارد و 180 میلیون ریال به بهره بردرای رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: این واحد با ظرفیت اسمی سه هزار قطعه در ساعت با مدرن ترین دستگاه های اتوماتیک از قبیل خط مقعدزنی، چاک زنی، تخلیه شکم، نای زن، شستشو و... در شهرستان رامیان با اعتباری بالغ یر 60 میلیارد ریال راه اندازی شد.

وی گفت: 30.5 میلیارد ریال آن از محل تسهیلات بانکی بوده است و با اشتغالزایی بالغ بر 90 نفر به طور مستقیم به بهره برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: تعداد کشتارگاه های صنعتی استان در حال حاضر 9 واحد با ظرفیت اسمی 39 میلیون قطعه در سال که معادل 21 هزار قطعه در ساعت است.