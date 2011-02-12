جشنواره فرهنگی ورزشی زندانیان لرستان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیرکل زندانهای استان لرستان در مراسم پایانی این جشنواره در سخنانی اظهار داشت: یکی از برنامه های زندانهای لرستان در کنار دیگر برنامه های فرهنگی و اصلاحی، تبیین ابعاد مختلف این رخداد بزرگ برای زندانیان از طریق اجرای طرح ها و برنامه های متنوع بوده است.

محمدعلی محمدی افزود: به همین منظور برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی زندانیان و کارکنان زندانهای استان و اجرای چندین برنامه متنوع در دستور کار قرار گرفت و طی ایام دهه فجر در رشته های مختلف این برنامه به شکل با شکوهی برگزار شد.

وی تصریح کرد: مشارکت بسیار خوب زندانیان علاوه بر بالا رفتن سطح کیفی و کمی این برنامه ها توانسته در ایجاد شور و نشاط، تقویت باورهای دینی و تقویت روحیه امید در میان زندانیان نقش بسزایی ایفا کند.

رئیس مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد نیز در این رابطه گفت: نگاه فرهنگی به زندانها و زندانیان که از برکات انقلاب اسلامی است چهره زندانها را از تاریکی به روشنایی تغییر داده است.

اسماعیل جمیاری افزود: شخصیت بخشی و احترام به حقوق زندانیان از جمله دلایل ایجاد تغییر رفتار و سپس اصلاح آنها خواهد بود که به هیچ عنوان در زمان طاغوت وجود نداشته است.

وی حضور زندانیان را در برنامه های بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را بی نظیر خواند و بیان داشت: حرکت در این مسیر و نهادینه سازی برنامه های فرهنگی در زندانها، ما را به سمت زندانبانی مطلوب که یکی از اهداف کلان سازمان زندانها است رهنمون خواهد کرد.

بنابراین گزارش اولین جشنواره فرهنگی ورزشی زندانهای استان لرستان در بخش زندانیان به میزبانی مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد با حضور نزدیک به 100 زندانی از زندانهای استان و در رشته های کشتی، دارت و تنیس روی میز برگزار شد.

حمید دالوند مسئول برگزاری این جشنواره گفت: در این مسابقات که با همکاری اداره کل تربیت بدنی و هیئتهای مختلف ورزشی استان برگزار شد سعی بر آن بوده که استانداردها در تمام طول مسابقات رعایت شود.

وی افزود: فراهم کردن امکان بازبینی مجدد فیلم مسابقات کشتی، اجرای این برنامه تحت قوانین فیلا و حضور داوران حرفه ای از جمله ویژگیهای این دوره از مسابقات بود.

بنابراین گزارش در رشته کشتی آزاد تیمهای زندان بروجرد، دورود و مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در رشته تنیس روی میز تیمهای زندان دورود، مرکزی خرم آباد و بروجرد مقامهای اول تا سوم را کسب کردند. در رشته دارت نیز تیمهای زندان بروجرد، دورود و مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

بنابر این گزارش در پایان این دوره از مسابقات نیز تیم زندان بروجرد به مقام قهرمانی و مدال طلا دست پیدا کرد.