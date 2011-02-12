تصویر 10 کاریکاتور؛ از 11 سپتامبر مصر تا محمدرضا شاه ثانی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز قیام ملت مصر علیه مبارک و وضعیت ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

جمعه بزرگ؛11 سپتامبر مصر!

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری روز 11 فوریه در مصر را که به رفتن مبارک از قدرت منجر شد با روز 11 سپتامبر در آمریکا مقایسه کرده است.

نعش دیکتاتور!

روزنامه الشرق الاوسط امروز به ثمر رسیدن قیام ملت مصر را که دیکتاتور را از این کشور فرار داد مورد توجه قرار داده است.

خورشید آزادی بر دمید

روزنامه البیان امارات به رهایی و آزادی ملت مصر در پی سقوط رژیم مبارک توجه دارد.

آخرش به زور رفت!

روزنامه الوطن عمان امروز سرنگونی رژیم مبارک را به تصویر کشیده است که البته با اراده ملت مصر محقق شد.

دلیل بقای مبارک در قدرت؛ بیچاره نمی تونست بره!

روزنامه الحیات چاپ لندن نگاهی طنز به مسئله بقای مبارک در قدرت داشته و این مسئله را به زیاده خواهی دیکتاتور مخلوع مرتبط دانسته است.

مبارک در زباله دان تاریخ

روزنامه العرب الیوم اردن امروز به سرنوشت مبارک توجه دارد که همچون سرنوشت دیگر دیکتاتورهای عربی به زباله دان تاریخ رفته است.

سقوط!

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به سقوط مبارک در مصر توجه کرده که پس از 18 روز اعتراض و تظاهرات فرار را بر قرار ترجیح داد.

شاه ثانی!

روزنامه النهار لبنان امروز در کاریکاتوری به خشم مبارک از عدم حمایت کامل واشنگتن از بقای وی در قدرت توجه دارد.

آتش قیام مصر

پایگاه خبری فلسطین الیوم امروز در کاریکاتوری به این مسئله اشاره دارد که آتش قیام در مصر شعله ور شده است و تا رسیدن به اهداف نهایی آن توسط مردم ادامه دارد.

پوشش خبری رسانه های غربی؛ بدون شرح

الاتحاد امارات