کمیساریای روابط عربی- اروپایی پیروزی ملت مصر را به رهبر معظم انقلاب تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد السید" روز شنبه در گفتگو با شبکه العالم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری خطاب به ملت مصر اظهار داشت: به ملت ایران و رهبری این کشور به دلیل همبستگی و حمایت از ملت مصر تبریک می گویم.

السید خاطرنشان کرد: سرنگونی نظام مبارک در روز 22 بهمن همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نشانه ای الهی است، که هرفرد خردمند و اندیشمندی آن را درک می کند.

دبیرکل کمیساریای روابط عربی- اروپایی افزود: باید به ملت مصر یادآوری کنیم که برای موفقیت و رسیدن به آزادی و استقلال با ملت ایران وهمه ملتهای اسلامی همکاری کند؛ مصر باید به جای توجه به غرب به سوی آسیا وکشورهای اسلامی وعربی بازگردد.

یادآور می شود انجمن مذکور یک سازمان مردم نهاد است که در قاهره پایتخت مصر در حال انجام فعالیت می باشد.

