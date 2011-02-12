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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۳۷

بسته حمایتی به بازنشستگان گلستان پرداخت می شود

بسته حمایتی به بازنشستگان گلستان پرداخت می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان گفت: بسته حمایتی به ارزش یک میلیون و 200 هزار ریالی تا پایان سال به بازنشستگان استان پرداخت می شود.


به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین امیری عصر شنبه در جمع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گلستان گفت: عیدی و حقوق اسفندماه نیز بصورت همزمان به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: بازنشستگان نباید دغدغه تامین معاش خودرا داشته باشند، به همین منظور تسهیلات ویژه ای ازجمله وام قرض الحسنه 10میلیون ریالی بابازپرداخت طولانی به زودی دراختیارآنان قرار می گیرد.

وی بااشاره به اهمیت سلامت و درمان به ویژه برای سالمندان اعلام کرد: کلیه بازنشستگان می توانند برای تحت پوشش قرارگرفتن بیمه تکمیلی به کانونها مراجعه کنند و نسبت به آن اقدام نکنند.
 
امیری تاکید کرد: ارتقای سطح زندگی بازنشستگان و فراهم کردن اسباب آسایش روانی و ذهنی آنان از وظایف تامین اجتماعی است و در این راستا کلیه بازنشستگان به سفرهای زیارتی اعزام می شوند.
 
مدیرکل تامین اجتماعی گلستان بابیان اینکه کانون بازنشستگان خانه دوم آنان است اظهارکرد: این کانونها باید نقش پررنگ تری درحل مسائل و مشکلات آنان داشته باشند و تعامل بیشتری با شعب و مجموعه تامین اجتماعی درسطوح مختلف برقرار کنند.
 
وی گفت: هم اکنون تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان 49 هزار و350 نفر است.
کد مطلب 1252178

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