حجاب در اولين مدرسه دولتي انگلستان

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري " مهر"، "يوسف اسلام"، ستاره سابق موسيقي پاپ با همكاري چند نفر از دوستان خود در سال 1982مدرسه « اسلاميا» را تاسيس كرد تا عليه رواج باورهاي نادرست و ضد اسلامي مبارزه كنند.

"عبدالله تريوتان" مدير مدرسه اسلاميا به ياد مي آورد: دولت تاچر در آن هنگام از اين امر بيم داشت كه ما در اين مدرسه اسلام افراطي و طريق ساختن كوكتل مولوتوف را آموزش مي دهيم. اما ما مي خواستيم فرزندان مسلمانمان را خود آموزش دهيم تا اسلام حقيقي را بياموزند.

در سال 1995 مدرسه اسلاميا موفق شد حق سرمايه گذاري ملي را نيز به دست آورد كه تا آن زمان دولت انگلستان تنها اين حق را به مدارس پروتستان و كاتوليك داده بود.

مدير مدرسه مي افزايد : اكنون در اين مدرسه مسلمانان ايرلندي- مراكشي، مصري- انگليسي، سوماليايي و پاكستاني مشغول به تحصيل هستند.



وي اضافه كرد : ما در اين مدرسه يك فرهنگ خاص را تدريس نمي كنيم، بلكه يك فرهنگ اروپايي-انگليسي براي مسلمانان به وجود مي آوريم.

"تريوتان" گفت : ما اعتقاد داريم هنگامي كه كودك در مدرسه يك فرهنگ را بياموزد و در خانه آن را انعكاس دهد، عزت نفس پيدا مي كند و همانطور كه آنها به سنين نوجواني مي رسند با بحران هويت روبه رو نمي شوند.

"تريوتان" گفت : مدرسه اسلاميا به نحو متفاوتي اسلام را به دانش آموزان آموزش مي دهد.



وي افزود : به دانش آموزان اين فرصت داده مي شود به جاي آن كه كوركورانه از قوانين پيروي كرده ، سوال كرده، شك كنند و همانند روش دكارت به تحليل بپردازند.

او در ادامه صحبت هاي خود اظهار داشت : اين مدرسه علاوه برتدريس اسلام و زبان عربي برنامه تحصيلي ملي انگلستان را دنبال مي كند. كودكان هفت ساله زماني كه به اين مدرسه وارد مي شوند مي آموزند كه چگونه در مسجد مدرسه نماز بخوانند و دختران مي توانند به راحتي حجاب داشته باشند.

