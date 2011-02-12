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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

لیالی خبر داد:

خسارت 600 میلیون تومانی زائران حامل مواد مخدر به سازمان حج

خسارت 600 میلیون تومانی زائران حامل مواد مخدر به سازمان حج

رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام اینکه سازمان حج و زیارت به دلیل دستگیری زائران حاملان مواد مخدر 600 میلیون تومان متضرر شده گفت: 240 نفر از پرسنل نیروی انتظامی که در عرصه مقابله با مواد مخدر فعال بودند به حج اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لیالی بعدازظهر شنبه در همایش تجلیل از فعالان صیانت از حجاج و عمره گذاران ایرانی در برابر مواد مخدر گفت: با عزم ملی که برای مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از خروج زائران حامل مواد مخدر از کشور صورت گرفت موفق شدیم در سال جاری از خروج زائران حامل مواد مخدر جلوگیری کنیم.

وی افزود: سازمان حج و زیارت در سال جاری در مراسم حج امسال 600 میلیون تومان به علت دستگیری و بازگرداندن زائران حج متضرر شد زیرا نتوانست فردی را جایگزین این افراد کند.

لیالی گفت: از نظر سازمان حج و زیارت این هزینه ها ضرر نیست بلکه موجب می شود قدرت مقابله ما در برابر مسئولان سعودی افزایش یابد.

وی افزود: سازمان حج و زیارت به عنوان پاسخگو برای پیشبرد کارها و سلامت محیط اعزام زائران نیاز به یاری سازمانها دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت اظهار داشت: در سال جاری فرم تعهد به تمام کاروان ها داده شد و از زائران تعهد گرفته شد تا اقدام به حمل مواد مخدر نکنند که این روند در سالهای آینده نیز به صورت جدی دنبال می شود.

لیالی افزود: در مراسم حج عمره سال آینده 240 نفر از پرسنل نیروی انتظامی که در عرصه مقابله با مواد مخدر فعال بودند به حج اعزام می شوند.

کد مطلب 1252186

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