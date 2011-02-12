خسارت 600 میلیون تومانی زائران حامل مواد مخدر به سازمان حج

به گزارش خبرنگار مهر، علی لیالی بعدازظهر شنبه در همایش تجلیل از فعالان صیانت از حجاج و عمره گذاران ایرانی در برابر مواد مخدر گفت: با عزم ملی که برای مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از خروج زائران حامل مواد مخدر از کشور صورت گرفت موفق شدیم در سال جاری از خروج زائران حامل مواد مخدر جلوگیری کنیم.

وی افزود: سازمان حج و زیارت در سال جاری در مراسم حج امسال 600 میلیون تومان به علت دستگیری و بازگرداندن زائران حج متضرر شد زیرا نتوانست فردی را جایگزین این افراد کند.

لیالی گفت: از نظر سازمان حج و زیارت این هزینه ها ضرر نیست بلکه موجب می شود قدرت مقابله ما در برابر مسئولان سعودی افزایش یابد.

وی افزود: سازمان حج و زیارت به عنوان پاسخگو برای پیشبرد کارها و سلامت محیط اعزام زائران نیاز به یاری سازمانها دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت اظهار داشت: در سال جاری فرم تعهد به تمام کاروان ها داده شد و از زائران تعهد گرفته شد تا اقدام به حمل مواد مخدر نکنند که این روند در سالهای آینده نیز به صورت جدی دنبال می شود.

لیالی افزود: در مراسم حج عمره سال آینده 240 نفر از پرسنل نیروی انتظامی که در عرصه مقابله با مواد مخدر فعال بودند به حج اعزام می شوند.