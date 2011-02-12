مشکل تردد شهروندان در معابر کرج رفع شد

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با تلاش مجموعه خدمات شهری در کمتر از دو ساعت کلیه معابر سطح شهر پاکسازی شد و در حال حاضر شهروندان عزیز هیچگونه مشکلی برای تردد ندارند.
وی افزود: علی رغم بارش صبحگاهی و لغزندگی خیابانها و ترافیک صبحگاهی که موجب کندی حرکت وسایل نقلیه شده بود با همکاری و مشارکت خوب شهروندان به سرعت کلیه مشکلات ناشی از بارش برف و انسداد معابر رفع شده است
آقازاده تاکید کرد: استقرار نیروهای خدماتی مجهز به ادوات و تجهیزات لازم در نقاط مختلف شهر همچنین نظارت مستمر بر اکیپ های خدماتی از جمله اقدامات پیش بینی شده شهرداری بوده است.
این مسئول ادامه داد: کلیه امکانات و عوامل شهرداری در جهت تسهیل در خدمات رسانی به شهروندان آماده است.
شهردار کرج در پایان از شهروندان خواست تا ضمن همکاری بیشتر با عنوال خدمات شهری در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی با سامانه 137 شهرداری تماس حاصل کرده تا نیروهای خدماتی به سرعت در محل مورد نظر حضور یابند.
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