مشکل تردد شهروندان در معابر کرج رفع شد

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کرج گفت: بارش برف در ساعات اولیه صبح امروز و همزمانی آن با ترافیک صبحگاهی موجب عدم امکان خدمات رسانی مطلوب و پاکسازی به موقع معابر در برخی از مناطق شهر شد.