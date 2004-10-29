مرد بودن از واژه "رجل" در قانون اساسي استنباط نمي شود اما نظر شوراي نگهبان در اين زمينه محترم است

نفيسه فياض بخش در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص مباحثي كه پيرامون كلمه "رجل سياسي " دراصل 115 قانون اساسي وجود دارد ، تفسيرآن را به عهده شوراي نگهبان دانست و گفت: اينكه هر كس روي مباحث قانون اساسي تفسير دهد تنها ارائه نظرات شخصي است و تفسير شوراي نگهبان است كه در كشور به لحاظ قانوني مي تواند اجرا شود و مورد توجه قرار گيرد.



وي با اشاره به معناي واژه رجل در ادبيات عرب و همچنين اشاره به آيه اي كه در سوره جمعه قرآن كريم نيز وجود دارد مبني بر اينكه رجل به معناي زنان و مرداني مي باشد كه دنيا باعث نمي شود كه از خدا دور شوند گفت: در ادبيات عرب رجال هم شامل زن مي شود و هم شامل مرد اما اگر شوراي نگهبان بر اين نظر باشد كه معناي رجل در قانون اساسي شامل زنان نمي شود مصلحت ديگري است.



فياض بخش با تاكيد براينكه تفسير شوراي نگهبان براي همه قابل احترام و لازم الاتباع است گفت: شوراي نگهبان تنها مرجع قانوني است كه مي تواند قانون اساسي را تفسير كند.



نماينده مردم تهران گفت: به نظر نمي رسد كه از ظاهر قانون اساسي كلمه مرد بودن تفسير و استنباط شود چون كلمه رجال در ادبيات عرب و حتي در قرآن كريم به معناي شخصيت هاي بزرگ زن و مرد مي باشد اما اعضاي محترم شوراي نگهبان احتمالا با توجه به مصلحت ديگري نظر روي مرد بودن واژه رجل دارند كه اين نظر نيز قابل احترام است.



فياض بخش با اشاره به اينكه سلب حق انتخاب شدن زنان در انتخابات رياست جمهوري تاثير چنداني در مشاركت مردم ندارد گفت: در زمان دو دوره انتخابات رياست جمهوري كه آقاي خاتمي رئيس جمهور شدند حضور مردم بسيار چشمگير بود به شكلي كه از انتخابات مجلس وشوراها و ديگر انتخابات بيشتر بود بنابراين عدم حضور زنان براي كانديداتوري در عرصه انتخابات رياست جمهوري هيچ تاثيري در مشاركت ندارد چون مردم بدنبال انتخاب اصلح ها هستند و مرد بودن و زن بودن تاثير چنداني ندارد.



وي ابراز اميدواري كرد در آينده كه تجربه مديريتي زنان در كشور بيشتر شد و توانايي و لياقت خود را بيشتر نشان دادند بتوان چنين تجربه اي را نيز داشته باشيم و بي گدار به آب نزنيم.

