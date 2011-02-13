گلستان در بخش بیمه ای عقب مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسدالله قره خانی عصر شنبه در جمع پرسنل تامین اجتماعی استان افزود: هم اینک با مدیریت صحیح و علمی مدیرکل جدید این شاخصها درحال رشد و ارتقاء هستند.

وی اظهار داشت: مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان که حدود سه ماه از روی کارآمدن وی می گذرد اثرات حضورش در بسیاری از زمینه ها از جمله، جذب مشتریان و افزایش دو درصدی تعداد بیمه شدگان به وضوح دیده می شود.

وی تاکید کرد: بی شک با اجرائی شدن برنامه عملیاتی و راهبردی در دهه مبارک فجر امسال تامین اجتماعی استان گلستان در بخش بیمه ای رشد قابل توجهی خواهد داشت.

قره خانی بیان داشت: لازمه این موفقیت، مدیریت صحیح، خودبرنامه و نیروی انسانی است که جای افتخاردارد، مدیرکل جدید، خود مدیر با تجربه و دانش گرا است و به یقین در این آزمایش بزرگ سربلند و موفق خواهد بود.

وی بااشاره به نوپابودن استان گلستان و نیاز آن به مدیرانی با تجربه و آگاه برای رشد و توسعه گفت: برای پیشرفت و رشد همه جانبه گلستان مدیرانی باید هدایت استان را برعهده گیرند که در گذشته کارنامه درخشانی داشته اند و از تجربه و علم بالائی برخوردار باشند.

نائب رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تمامی نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان استان در کنار تامین اجتماعی و بازنشستگان هستند و همواره سعی در تسهیل امور بازنشستگان داشته اند و توسعه تامین اجتماعی را توسعه کشور وعدالت اجتماعی می دانند.

نماینده مردم علی آباد کتول و نایب رئیس فراکسیون بازنشستگان درمجلس شورای اسلامی درخاتمه خواستار پیگیری بیشتر و پاسخگوئی بهتر به مسائل و مشکلات بازنشستگان شد و آمادگی نمایندگان مجلس دراستان را برای همراهی و همکاری با مجموعه تامین اجتماعی و کانونهای بازنشستگان اعلام کرد.