به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور به مناسبت سقوط دیکتاتور مصر و پیروزی مردم این کشور تصریح شده است: سرانجام پس از گذشت سی سال از ترور دیکتاتور قبلی مصر، فرعونی دیگر از سرزمین تمدن خبر مصر اسلامی به زباله‌دان تاریخ پیوست. ملت کهن و با ریشه مصر ثابت نمود که در معادلات قدرت در خاورمیانه و در مسئله فلسطین که مسئله اصلی جهان اسلام است تحقیر، خفت و سازش را نخواهد پذیرفت و در سایه هوشیاری و استمرار مبارزه، نهایتا به پیروزی دست یافت.

در ادامه این بیانیه آمده است: سقوط دیکتاتور نقطه شروع است و انجام همه وظیفه و رسالت ملت مصر نیست. چه بسا جهانخواران بخواهند بخت خود را به گونه‌ای دیگر در مصر بیازمایند. امروز لزوم هوشیاری ملت مصر از دیروز بیشتر است.

اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور ادامه داده اند: آنچه جایگزین حکومت دیکتاتوری می‌شود برای ادامه حیات سیاسی و اجتاعی ملت مصر نقش حیاتی دارد. ما دانشجویان بسیجی ایران اسلامی اعتقاد قلبی داریم که کوکب دریه ملت ایران در مصر درخشیدن گرفته است و قیام ملت مصر از لابه‌لای شعار لا شرقیه و لا غربیه ما برافروخته شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است:‌قیام ملت مصر تجلی تحقق آرمان‌های خمینی کبیر مبنی بر اینکه اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد خواهد بود. سقوط دیکتاتور مصر نتیجه قتل عام زنان و کودکان غزه است که با کمال تعجب می‌دیدند که لوله‌های تانگ‌های صهیونیست‌ها وارد منازل آنان شده است اما سران خائن مصر با قاتلان آنان پالوده می‌خورند.

این بیانیه با اشاره به اینکه قیام ملت مصر ثمره سال‌های تحقیر یک ملت کهن و تمدن‌ساز بود افزوده است: قیام مردم مصر تلافی ترور و اعدام شهید حسن‌النباء، سید قطب و شهداء جهاد اسلامی مصر است. قیام ملت مصر موجی از بیداری اسلامی است که با سید جمال‌الدین شروع شد و با امام خمینی(ره) به تکامل رسید.

نویسندگان این بیانیه در ادامه افزوده اند: امروز ملت مصر وظیفه دارد با چشمانی باز از طراحی صهیونیست‌ها غافل نشوند و ضمن بازگشائی مرزهای غزه، تمامی پیمان‌های ننگین کمپ دیوید و امثالهم را بر رودخانه خروشان نیل بریزد و با تکیه بر عزت اسلامی و الگوی عملی امام خمینی(ره) مبارزه دائمی با استکبار را سرلوحه حرکت‌‌های عدالت‌خواهانه و آزادی‌بخش خود قرار دهند. دانشجویان مسلمان مصر که بسیاری از آنان به جرم اسلام‌خواهی در زندان‌های رژیم مبارک به سر می‌برند امروز رسالتی سنگین بر عهده دارند و باید مواظب باشند انقلاب آنان با تغییر مهره‌های فاسد به اصلاحات آمریکایی تبدیل نگردد.

در پایان بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور آمده است: ما دانشجویان مسلمان حادثه قیام مردم مصر را منشأ تحولات بزرگ در جهان اسلام و خصوصا جهان عرب می‌دانیم و بر روح ملکوتی امام خمینی(ره) درود می‌فرستیم که روح امید و مبارزه را در جهان اسلام به ودیعه گذاشت و اثرات آن امروز منشأ شیرینی بزرگی برای همه مسلمانان و نقطه ناامیدی جهانخواران و سلطه‌جویان گردیده است.