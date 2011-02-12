اعتبارات عمرانی در کردستان عادلانه توزیع شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید عماد حسینی بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان قروه، اظهار داشت: اعتبارات عمرانی استان کردستان در بودجه سال آینده کشور به صورت عادلانه و بر اساس ظرفیت های موجود در بین شهرستانهای استان توزیع شود.

وی عنوان کرد: متاسفانه طی چند سال گذشته روند توزیع اعتبارات عمرانی استان کردستان عادلانه نبوده و به همین دلیل میزان اعتبارات شهرستان قروه متناسب با میزان توانمندی ها و پتانسیل های این شهرستان نبوده و از استاندار کردستان انتظار داریم که این شرایط را در سال آینده مورد توجه جدی تری قرار دهند.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به استعدادهای این شهرستان در بخش های مختلف، خاطرنشان کرد: وجود نیرو و سرمایه انسانی توانمند و تحصیل کرده در کنار منابع ارزشمند طبیعی و معادن غنی زمینه های لازم برای توسعه این شهرستان را فراهم کرده که با سرمایه گذاری بیشتر در این شهرستان می توان زمینه های ارتقاء جایگاه آن را استان و حتی کشور فراهم کرد.

حسینی خواستار ایجاد تعامل و همکاری بیشتر بین مسئولان ادارات و سازمان های دولتی در استان و شهرستان برای خدمت گذاری بهتر به مردم شد و بیان داشت: ایجاد تعامل و همگاری بین مسئولان ادارات و سازمان های دولتی می تواند زمینه های خدمت رسانی به مردم را تسریع کند و انتظار ما این است که این رویه در شهرستان قروه به بهترین شکل ممکن مورد توجه مدیران و مسئولان قرار گیرد.

وی در پایان ضمن تقدیر از خدمات مصیب محمدیان شمالی فرماندار سابق شهرستان قروه، گفت: بدون شک فرماندار جدید این شهرستان نیز یکی از نیروهای توانمند و لایق استان کردستان است که در مدت زمان فعالیت در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان باعث تحول این حوزه شد و انتظار داریم که این رویه مدیریتی را در شهرستان قروه در جهت توسعه این منطقه در دستور کار قرار دهد.

در ادامه این مراسم ضمن تقدیر از خدمات "مصیب محمدیان شمالی"، "نادر فخری" به عنوان فرماندار جدید شهرستان قروه معرفی شد.