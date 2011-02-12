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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۰۹

هوای امروز تهران در شرایط سالم است

هوای امروز تهران در شرایط سالم است

بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی، از میزان غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از منوکسید کربن نسبت به روز گذشته کاسته شده و شاخص کیفیت هوای تهران امروز در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از ایستگاههای پارک رازی، پارک سلامت و دانشگاه شهید بهشتی به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون و ایستگاههای شهرداری منطقه 10، آزادی، امام خمینی و شهرداری منطقه 15 در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری با بارش پراکنده باران رشد و به تدریج کاهش ابر است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.
 
با این حال کارشناسان آلودگی هوا نسبت به وضعیت شرایط ناسالم در تهران هشدار داده و معتقدند افزایش علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی و افراد مسن از اثرات قرار گرفتن در هوای ناسالم است.
 
بنابراین به تمامی بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان توصیه شده از فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

کد مطلب 1252205

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