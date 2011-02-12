هوای امروز تهران در شرایط سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از ایستگاههای پارک رازی، پارک سلامت و دانشگاه شهید بهشتی به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون و ایستگاههای شهرداری منطقه 10، آزادی، امام خمینی و شهرداری منطقه 15 در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری با بارش پراکنده باران رشد و به تدریج کاهش ابر است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.



با این حال کارشناسان آلودگی هوا نسبت به وضعیت شرایط ناسالم در تهران هشدار داده و معتقدند افزایش علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی و افراد مسن از اثرات قرار گرفتن در هوای ناسالم است.



بنابراین به تمامی بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان توصیه شده از فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.