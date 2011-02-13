یک هزار و 424 طرح مخابراتی در کشور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی و در راستای تحقق اهداف بلند مخابراتی، روزآمدی و استفاده از فناوریهای نو، توسعه کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهره برداری از یک هزار و 424 طرح مخابراتی در استانهای آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، مرکزی، اردبیل و قم با اعتباری بالغ بر 406 میلیارد ریال انجام شد.



این طرح‌ها در استان سیستان و بلوچستان با 998 طرح مخابراتی و با اعتباری بالغ بر 128 میلیارد ریال شامل ایجاد 52 هزار پورت مخابراتی، توسعه سیستم 1818، راه اندازی 50 سایت GSM/WLL روستایی، سیستم جدید 144 و 34 سایت BTS است.

در استان آذربایجان غربی نیز 230 پروژه با اعتباری بالغ بر 86 میلیارد و 568 میلیون ریال به بهره برداری رسید که از جمله آنها می توان به طرح ایجاد و گسترش فیبرنوری، واگذاری تلفن به روستاهای بالای 100 نفر جمعیت، راه اندازی 13 سایت BTS، راه اندازی دو مورد GPRS و EDGE همراه اول اشاره کرد.

در استان اردبیل نیز 74 طرح مخابراتی با اعتباری بالغ 78 میلیارد ریال از جمله توسعه، تجمیع و دسترسی دیتای شهرستان پارس آباد و 6 مورد راه اندازی سایت BTS بهره برداری شد.

95 طرح مخابراتی نیز در استان مرکزی با اعتباری بالغ بر 175 میلیارد ریال شامل راه اندازی سیستم ASON جهت جلوگیری از اختلال، ایجاد مراکز تلفن سیار آماده به کار در زمان بحران، تاسیس و توسعه مراکز BSC و بهره برداری از یازده ایستگاه BTS مورد بهره برداری قرار گرفت.

در استان قم 27 طرح مخابراتی با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد و 650 میلیون ریال مربوط به راه اندازی 10 سایت BTS، چهار سیستم رادیویی، سیستم صدور قبض تلفن ثابت به صورت لحظه ای موسوم به "هات بیلینگ" بود.