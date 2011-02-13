تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و چهارم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با نهم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با سیزدهم فوریه سال 2011 میلادی.

- هفته بیست و دوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* پیکان قزوین - استقلال تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه شهیدرجایی قزوین

* صبای قم - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

* مس کرمان - استیل آذین تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* تراکتورسازی تبریز - شاهین بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

* سایپای البرز - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهراصفهان

* نفت تهران - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه شهید دستگردی تهران

* صنعت نفت آبادان - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان

* پرسپولیس تهران - راه آهن شهرری، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه الف:

* کاوه تهران - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهرک قدس همدان

* فولاد نظنز - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه منوچهری نطنز

* همیاری اراک - پیام خراسان، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

* شهرداری یاسوج - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج

* تربیت یزد - داماش گیلان، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد

* اتکا گلستان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان

* مس رفسنجان - گل‌گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه تختی رفسنجان

گروه ب:

* سپیدرود رشت - صنعت ساری، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت

* پیام فارس - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* استقلال اهواز - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز

* گسترش فولاد تبریز - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی تبریز

* آلومینیوم هرمزگان - مس سرچشمه، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس

* داماش درود - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه تختی درود

* ابومسلم مشهد - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

- پنجمین روز از رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا امروز هم در پیست " ناخون راتچاسیما" تایلند پیگیری می‌شود.

.- هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* پالرمو - فیورنتینا

* باری - جنوآ

* برشیا - لاتزیو

* کالیاری - کیه‌وو

* کاتانیا - لچه

* سه‌سه‌نا - اودینزه

* سامپدوریا - بولونیا

* یوونتوس - اینترمیلان

- هفته بیست و هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدار بولتون و اورتون پیگیری می‌شود.

- هفته بیست و سوم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* هرکولس - زاراگوزا

* لوانته - آلمریا

* مالاگا - ختافه

* سوسیه‌داد - اوساسونا

* لاکرونیا - ویارئال

* اسپانیول - رئال مادرید

- هفته بیست و سوم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* کلن - ماینتس

* وردربرمن - هانوفر