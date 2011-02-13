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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۳۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌‌ مهر - گروه ‌‌ورزشی: برگزاری دیدارهای هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ‌دسته‌اول باشگاه‌های کشور از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و چهارم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با نهم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با سیزدهم فوریه سال 2011 میلادی.

- هفته بیست و دوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* پیکان قزوین - استقلال تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه شهیدرجایی قزوین
* صبای قم - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم
* مس کرمان - استیل آذین تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* تراکتورسازی تبریز - شاهین بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز
* سایپای البرز - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج
* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهراصفهان
* نفت تهران - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه شهید دستگردی تهران
* صنعت نفت آبادان - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان
* پرسپولیس تهران - راه آهن شهرری، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه الف:
* کاوه تهران - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهرک قدس همدان
* فولاد نظنز - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه منوچهری نطنز
* همیاری اراک - پیام خراسان، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
* شهرداری یاسوج - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج
* تربیت یزد - داماش گیلان، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد
* اتکا گلستان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان
* مس رفسنجان - گل‌گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه تختی رفسنجان
گروه ب:
* سپیدرود رشت - صنعت ساری، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت
* پیام فارس - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* استقلال اهواز - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز
* گسترش فولاد تبریز - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی تبریز
* آلومینیوم هرمزگان - مس سرچشمه، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس
* داماش درود - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه تختی درود
* ابومسلم مشهد - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

- پنجمین روز از رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا امروز هم در پیست " ناخون راتچاسیما" تایلند پیگیری می‌شود.

.- هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* پالرمو - فیورنتینا
* باری - جنوآ
* برشیا - لاتزیو
* کالیاری - کیه‌وو
* کاتانیا - لچه
* سه‌سه‌نا - اودینزه
* سامپدوریا - بولونیا
* یوونتوس - اینترمیلان

- هفته بیست و هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدار بولتون و اورتون پیگیری می‌شود.

- هفته بیست و سوم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* هرکولس - زاراگوزا
* لوانته - آلمریا
* مالاگا - ختافه
* سوسیه‌داد - اوساسونا
* لاکرونیا - ویارئال
* اسپانیول - رئال مادرید

- هفته بیست و سوم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* کلن - ماینتس
* وردربرمن - هانوفر

کد مطلب 1252211

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