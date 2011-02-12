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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۲

گزارش روز از بازار سکه و طلا/

سکه طرح قدیم 418 هزار تومان/ هر اونس طلا 1356 دلار

سکه طرح قدیم 418 هزار تومان/ هر اونس طلا 1356 دلار

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز شنبه در بازار 418 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار نیز 36 هزار و 170 تومان فروخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز شنبه در بازار 418 هزار تومان فروخته شد که نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته تغییر چندانی نداشته و تقریبا ثابت مانده است.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 358 هزار تومان فروخته شد. نیم سکه نیز امروز به قیمت 179 هزار تومان معامله و فروخته شد.

بر پایه این گزارش، ربع سکه نیز در بازار امروز معادل 92 هزار تومان بود؛ ضمن اینکه هر گرم طلای 18 عیار نیز به قیمت 36 هزار و 170 تومان معامله شد.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز با وجود ایجاد تغییرات سیاسی در کشور مصر دچار نوسان نشد و در آخرین ساعات امروز شنبه به 1355 دلار و 93 سنت رسید.

کد مطلب 1252212

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