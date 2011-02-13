تنها سینمای سراب در بلاتکلیفی مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، مجید نصیر پور عصر شنبه در آیین تجلیل از فعالان عرصه فرهنگ و هنر سراب با بیان اینکه سرمایه گذار خصوصی آمادگی خود را جهت بازسازی و احیای تنها سینمای سراب اعلام کرده، اظهارداشت: امیدوارم با تلاش مسئولان مشکل مالکیتی سینما هرچه زودتر حل شده و چرخه فعالیت فرهنگی سینمای سراب از سر گرفته شود.

عضو قوه مقننه کشور از آماده شدن مکان ساخت مجتمع فرهنگی ،هنری سراب نیز خبرداد و ابراز داشت: از محل زمین های مسکن مهر واقع در کوی وحدت سراب دو هزارمتر جهت احداث مجتمع فرهنگی،هنری در نظر گرفته شده است و این طرح در مرحله اخذ پروانه ساختمانی است.

نصیرپور در پاسخ به درخواست انجمن های هنری شهرستان سراب در زمینه تعیین مکان ثابتی برای برپایی نمایشگاه های هنری گفت: اردیبهشت ماه سال آینده با بهره برداری از خانه فرهنگ مهر که در محل پارک لاله سراب در حال احداث است امکان استفاده هنرمندان از این خانه فرهنگی مهیا خواهد شد.

این نماینده مجلس هشتم هنر و خلقت را همسو و همراه دانست و خاطرنشان کرد: خداوند متعال با کمال هنرمندی انسان و جهان را آفرید و ظهور و بروزالطاف خداوندی در دستان هنرمندان متصور است.

تنها سینمای شهرستان سراب با مساحت قریب یک هزارمترمربع در مرکز شهر سراب بیش از پنج سال است که به تعطیلی رفته و در حال تخریب بوده و بازسازی و بهره برداری مجدد آن خواست بسیاری از علاقمندان به هنر و فرهنگ شهرستان سراب است اما هربار که صحبت از تجدید حیات این مکان فرهنگی می رود مشکل مالکیتی و نبود مالک یا وراث مشخصی برای آن امکان حیات دوباره آن را میسر نمی کند.