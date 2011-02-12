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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۱۲

عروسک ملی سارا سفیر دوستی کودکان ایران و ترکمنستان

عروسک ملی سارا سفیر دوستی کودکان ایران و ترکمنستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری گلستان، عروسک ملی سارا را به عنوان سفیر دوستی کودکان ایران و ترکمنستان به مدیر تئاتر عروسکی ترکمنستان اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین سمیعی، عروسک ملی سارا را در حاشیه هفته دوستی کودکان ایران و ترکمنستان اهدا کرد.

سپس گروه موسیقی هزار دستان از استان همدان چند قطعه موسیقی سنتی ایرانی اجرا کرد.
 
هفته دوستی کودکان ایران و ترکمنستان از 21 لغایت 23 بهمن ماه هم زمان با ایام الله هه مبارک فجر انقلاب اسلامی در ساختمان بسیار زیبا و مجلل تاتر عروسکی ترکمنستان برگزار شد.
 
در این مدت نمایشگاه های کتاب و سرگرمی های کانون، نقاشی کودکان ایرانی، تصویر گری کتاب کودکان  و تابلو عکس برای بازدید عموم برپاست.
 
همچنین کارگاه های نقاشی، سفال، بازی و سرگرمی، چاپ و عروسک سازی نیز دایر است.
 
بدین منظور یک گروه از کانون پرورش فکری استان گلستان شامل مدیر استان، کارشناس فرهنگی، یک مربی هنری و یک مربی فرهنگی به کشور ترکمنستان اعزام شده اند.
 
با افتتاح نمایشگاه ها و کارگاه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر عشق آباد،هفته دوستی کودکان و نوجوانان ایران و ترکمنستان آغاز شد.
کد مطلب 1252217

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