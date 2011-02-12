بودجه فردا هم به مجلس نمی رسد/ قرائت بیانیه ای درباره مصر در جلسه فردا

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: ما منتظریم تا دولت نهایتا تا سه شنبه لایحه بودجه 90 را به مجلس ارائه کند.

وی ادامه داد: تلاش ما این است بررسی این لایحه تا پایان سال به نتیجه برسد در غیر این صورت بودجه چند دوازدهم تصویب خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: طبق اطلاعاتی که رسیده فردا هم این لایحه به مجلس تقدیم نخواهد شد.

سبحانی نیا در ادامه این گفتگو از قرائت بیانیه ای در حمایت از قیام مردم مصر در جلسه علنی فردا خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس با امضای این بیانیه و قرائت آن درصحن مجلس حمایت خود را از مردم مصر و قیامشان که منجر به پیروزی شد، اعلام می کنند.