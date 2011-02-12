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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۲

سبحانی نیا به مهر خبر داد:

بودجه فردا هم به مجلس نمی رسد/ قرائت بیانیه ای درباره مصر در جلسه فردا

بودجه فردا هم به مجلس نمی رسد/ قرائت بیانیه ای درباره مصر در جلسه فردا

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طبق اطلاعات رسیده دولت هنوز به جمع بندی کامل بودجه 90 نرسیده و این لایحه فردا هم به مجلس ارائه نخواهد شد.

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: ما منتظریم تا دولت نهایتا تا سه شنبه لایحه بودجه 90 را به مجلس ارائه کند.

وی ادامه داد: تلاش ما این است بررسی این لایحه تا پایان سال به نتیجه برسد در غیر این صورت بودجه چند دوازدهم تصویب خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: طبق اطلاعاتی که رسیده فردا هم این لایحه به مجلس تقدیم نخواهد شد.

سبحانی نیا در ادامه این گفتگو از قرائت بیانیه ای در حمایت از قیام مردم مصر در جلسه علنی فردا خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس با امضای این بیانیه و قرائت آن درصحن مجلس حمایت خود را از مردم مصر و قیامشان که منجر به پیروزی شد، اعلام می کنند.

کد مطلب 1252218

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