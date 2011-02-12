هشت تصفیه خانه جدید در اردبیل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عبدالحسین حسن زاده بعد از ظهر شنبه در بازدید از تصفیه خانه آب شرب اردبیل اظهار داشت: علاوه بر این تعداد، در بخش فاضلاب نیز شش تصفیه خانه دیگر در حال احداث است.

وی با بیان اینکه تصفیه خانه شهرستانهای سرعین و نیر هم در آینده نزدیک کلنگ زنی خواهد شد، اضافه کرد: هم اکنون 214 هزار و 634 نفر در بخش آب و 60 هزار 676 نفر که حدو 63.7 درصد از کل مشترکین را تشکیل می دهد، در بخش فاضلاب تحت پوشش آبفای اردبیل قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان افزود: برای تامین آب شرب این تعداد مشترک تاکنون در بخش آب هزار و 983 کیلومتر با خط انتقال 499 کیلومتر شبکه توزیع تامین و در بخش فاضلاب، 775 کیلومتر با خط انتقال 38 کیلومتر شبکه جمع آوری ایجاد و یا در حال بهره برداری است.

وی با بیان اینکه میزان شبکه های توزیع و جمع آوری آب و فاضلاب استان با توسعه شهرها، سالانه افزایش چشمگیری می یابد، ابراز داشت: در زمینه شبکه توزیع هم اکنون مشکلی نداریم و طی چند سال آینده نیز شبکه فاضلاب استان تکمیل خواهد شد.



حسن زاده همچنین با اشاره به صدور و توزیع قبوض آب بها مصرفی شهروندان استان با تعرفه های جدید در بهمن ماه سال جاری تصریح کرد: تاکنون مشکلی در خصوص مبالغ قبوض مشاهده نشده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 75 درصد مشترکین این استان زیر 25 متر مکعب در ماه آب مصرف می کنند، خاطر نشان کرد: درصورت رعایت الگوهای استاندارد مصرف هر خانوار، افزایش چندانی در قبوض نخواهیم داشت.

این مسئول با بیان اینکه مدیریت مصرف بخش آب خانگی در حال حاضر به منازل مردم سوق داده شده است، متذکر شد: با توجه به اینکه بخش زیادی از مصارف آب شهرها به مصارف خانگی اختصاص دارد، شهروندان می توانند با استفاده از ادوات کاهنده مصرف میزان مصرف خود را کاهش دهند.