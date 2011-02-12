به گزارش خبرنگار مهر، حمید بهبهانی امروز شنبه در مراسم تودیع خود از وزارت راه و ترابری که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با بیان اینکه نمایندگان روی چشم و قلب من جای دارند، گفت: از عدم حضور خود در مراسم روز استیضاح در مجلس شورای اسلامی عذرخواهی می‌کنم، ضمن اینکه نمایندگان از علت آن مطلع هستند و این به معنای بی اعتنایی به نمایندگان نبوده است.

بهبهانی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب تاکنون 14 وزیر و سرپرست وزارت راه و ترابری خدمت کرده اند ، اظهارداشت: متوسط خدمت هر وزیر 2 سال و 2 ماه بوده که فاجعه است، چون هر چه زمان خدمت کوتاه تر باشد به لحاظ اجرایی کارها ناقص‌تر انجام می‌شود.

وی در این مراسم ضمن دفاع از عملکرد دو سال و نیم خود در وزارت راه و ترابری، به بیان جزئیات این عملکرد پرداخت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز 12 بهمن ماه جاری حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری را با 147 رای موافق، 78 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 234 رای ماخوذه از میان 242 نماینده حاضر استیضاح کردند، این درحالی بود که بهبهانی در روز استیضاح در مجلس حاضر نشده بود.