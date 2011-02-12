پایان دیکته خارجی بر مصر/ نگرانی های صهیونیستها آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه های سوری امروز در سرمقاله های خود از بازگشت مصر به آغوش کشورهای عربی و اسلامی استقبال کردند.

روزنامه الثوره در این باره در سرمقاله خود با عنوان "مصر تاریخ خود را از نو می نویسد" آورده است: مصری ها پس از سی سال بی لیاقتی سیاستمداران خود و دیکته های خارجی، صفحه جدیدی از تاریخ خود را به نگارش در می آورند.

این روزنامه می افزاید: مصر امروز به هیچ وجه قابل مقایسه با دیروز نیست. این کشور هم اکنون چهره واقعی خود را بدست آورده است مصر به آغوش منطقه و جهان عرب بازگشته است. نقشه جدیدی در حال ترسیم شدن است.

روزنامه مذکور همچنین در مطلبی با عنوان "درسهای عادی سازی پوشالی" نوشت: با رفتن مبارک نگرانی اسرائیلی ها برای عادی سازی تشدید می یابد بویژه این رژیم در مدت سی سال از بابت مصر خیالی آسوده داشت.

اسرائیل فراموش کرده بود که ملت مصر با پیمان کمپ دیوید مخالف است و روند عادی سازی را نخواهد پذیرفت. این پیمان مصر زیان زیادی به مصر وارد ساخت. کمپ دیوید مصر را از جرگه قومیت عربی خارج ساخت و نقش واقعی مصر و بسیاری از توان سیاسی و نظامی و اقتصادی این کشور را از آن گرفت.

روزنامه الثوره نیز در مطلبی با عنوان "بصیرت ملتها اشتباه نمی کند" نوشت: حسن میهنی و ملی محرک اولیه جوانان انقلابی مصر و تونس و دیگر کشورهای عربی است.

این روزنامه می افزاید: جوانان هتک حرمت به مقدسات و حقوق و کرامت انسانی را بر نمی تابند آنها خواستار بازگشت حکومتها به ارزشها و آرمانهای امت عربی بویژه آرمان فلسطین هستند. آنچه محرک قیام مردم بود آرمانهای تحقیر شده و غارت منابع و مشارکت رژیمها در محاصره و دشمنی علیه فلسطینی ها بود.

روزنامه تشرین نیز در مطلبی با عنوان "مصر بازگشته است" می نویسد: انقلاب مصر نقطه عطفی در زندگی مردم همه کشورهای عربی نه فقط مردم این کشور به شمار می رود. این انقلاب رژیم کمپ دیوید و شکنجه گر را برانداخت. این قیام نشان داد که کسی نمی تواند هویت ملی و عربی مصر را مصادره کند و تا ابد آن را متعهد به توافقات نگه دارد.

روزنامه البعث نیز نوشت: هم اکنون لحظه ای تاریخی رقم زده شده است که صحنه مصر، منطقه و جهان را تغییر خواهد داد. مصر به جایگاه واقعی خود بازگشته است دیگر کسی نمی تواند موضوعی را به آن دیکته کند.