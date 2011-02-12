"شیاطین سرخ" دربی منچستر را بردند/ پیروزی با گل استثنایی رونی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد در آغاز هفته بیست و هفتم رقابت های لیگ برتر انگلستان در ورزشگاه اولدترافورد با نتیجه 2 بر یک مقابل منچسترسیتی به برتری رسید.

شیاطین سرخ ابتدا با گل دقیقه 41 نانی از میهمان خود پیش افتادند اما سیلوا در دقیقه 65 بازی را به تساوی کشید. این مسابقه تا دقیقه 78 به طور متعادل پیش رفت تا اینکه وین رونی با یک ضربه برگردان زیبا، پیروزی را از آن منچستریونایتد کرد تا جایگاه این تیم در صدر جدول رده بندی رقابت ها تحکیم شود.





وین رونی با این حرکت آکروباتیک استثنایی پیروزی را برای تیمش به ارمغان آورد

این رقابت ها امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* آرسنال - ولورهمپتون

* بیرمنگام - استوک سیتی

* بلکبرن - نیوکاسل

* بلکپول - آستون ویلا

* لیورپول - ویگان

* وست برومویچ - وستهام

* ساندرلند - تاتنهام

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 57 امتیاز - 26 بازی

2- آرسنال 50 امتیاز - 25 بازی

3- منچسترسیتی 49 امتیاز - 27 بازی

4- چلسی 44 امتیاز - 25 بازی

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18- ویگان 26 امتیاز - 26 بازی

19- ولورهمپتون 24 امتیاز - 25 بازی

20- وستهام 24 امتیاز - 26 بازی