تاریخ همدان را به فراموشی روزگار نسپاریم

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بارها افتخار کرده ایم که از همدان به عنوان مهد تاریخ و فرهنگ و هنر یاد شده است و از تریبون های مختلف، نام بزرگان ادبی، هنری، عرفانی، دینی و همه نام آوران عرصه های گوناگون زندگی بشری که در این دیار پرورش یافته اند عنوان شده است.
همدان شهری است که به عنوان اولین پایتخت حکومت مادها با دژی مستحکم و قلعه ای اسرار آمیز خودنمایی می کند و اسناد و مدارک موجود گواه این واقعیت است.
اما با این حال و در این میان توجه به این نکته ضرورت دارد که شاید وجود تپه های باستانی هگمتانه، آتشکده نوشیجان، آرامگاه حیقوق نبی، کتیبه های گنجنامه و بیش از یک هزار و 700 اثر و بنای تاریخی در استان بخشی از تاریخ همدان را زنده نگه داشته اما اگر سندی برای ادعاهای خویش در زمینه های فرهنگی، هنری، ادبی و پیشینه علمی ارائه نمی کردیم بی شک بر همه افتخاراتمان خط بطلان می کشیدند و امروز بهانه ای برای به خود بالیدن نداشتیم.
آنان که در روزگاری برای سربلندی دیار هگمتانه همیشه جاوید تلاش کردند و قله های بلند علم و دانش را درنوردیدند می دانستند که تاریخ گذشته نسل های آینده خود هستند پس کوشیدند تا هم، نامی خوش از خود برجای بگذارند و هم دلیل و مدرکی به دست آیندگان دهند برای اثبات آنچه در روزگاران قدیم گذشته است.
کتاب نوشتند، نامه و مقاله و خاطره تحریر نمودند، نقاشی کشیدند، بر سینه های سخت سنگ با کلمه هایی از هر زبان نوشتند و روی پوست و کاغذ و چوب و چرم به زیبایی هر چه تمامتر وقایع روزگار خویش و فعالیت های علمی دوران را نگاشتند و گاه گاهی نیز با ژست های شیک و زیبا جلوی دوربین های بزرگ و چوبی نشستند و عکسی گرفتند تا تاریخ این مرز و بوم تا همیشه تاریخ زنده بماند.
حال حاصل هزاران، صدها و ده ها سال تلاش و زحمت شبانه روزی و یک عمر شب بیداری برای ساختن تاریخ زیبای ایران، لابه لای بقچه ها و چمدان ها و درون صندوقچه ها و قاب عکس های قدیمی در حال پوسیدن و از بین رفتن است.
سندهایی که تک تکشان حرف ها و داستان ها از وقایع هزار و یک رنگ تاریخ ایران را در سینه دارند و عکس هایی که اگر چه با لبخند اما در دل به بی حوصلگی نوادگان خود غضب کرده اند و گاهی هم اشک حسرت می ریزند.
سندهای افتخاری که هر کدام برگ زرینی از تاریخ ایران و دلیل محکمه پسندی برای هزاران سال، روزهای پر افتخار و پر غرور مردم کشوری است که برای سربلندیش خون دلها خورده اند و رنج بسیار برده اند.
این اسناد شاید از چنگال دزدان پول و ثروت در امان باشند اما مدام در مسیر سرما و گرما و آب و آتشند و گاهی ممکن است حادثه ای آنها را به پاره پاره ای تبدیل کند، شاید از فرط خسستگی بپوسند و شاید ذره ذره جلوی چشمانمان برای همیشه بمیرند و از دستمان بروند.
و اما هم اکنون وقت آن رسیده که قبل از اینکه ناخواسته با دستان خود تاریخ و تمدنمان را لگدکوب کنیم و از بین ببریم فرزندانی خلف برای گذشتگان خویش باشیم و دلایل اثبات بزرگی، عظمت و معرفت دینی ومعنوی اجدادمان را به شایستگی حفظ کنیم.
در پی این واقعیت از سال های دور مجموعه ای در همدان بنا نهاده شده که برای حفظ و نگهداری اسناد و مدارک تاریخ ارزشمند مردم ایران زمین در بهترین شرایط نگهداری و با رعایت اصول کارشناسی و تخصصی روز دنیافعالیت می کند.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران متشکل از نیروهایی دلسوز که در امر شناسایی، ثبت و ضبط، ترمیم و نگهداری و آرشیو اسناد با ارزش تاریخی در شرایط مناسب دارای تجربه و تخصص هستند به بهترین شکل ممکن در این بخش فعالیت می کنند و دست بوس فرهنگ دوستانی هستند که با همکاری مستمر و مدام با این مدیریت و اهدا اسناد و مدارک در اختیار خویش به این سازمان اجازه می دهند که با افتخار هرچه تمام تر پاسدار لایقی برای تاریخ پر افتخار گذشتگان خود باشیم.
حال اگر اراده کردید تا خاطرات و سندهای ارزشمند پیشینیان خود را برای همیشه زنده نگه دارید در مدیریت منطقه غرب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (به مرکزیت همدان) مامنی امن فراهم است.
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