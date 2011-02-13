تاریخ همدان را به فراموشی روزگار نسپاریم

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بارها افتخار کرده ایم که از همدان به عنوان مهد تاریخ و فرهنگ و هنر یاد شده است و از تریبون های مختلف، نام بزرگان ادبی، هنری، عرفانی، دینی و همه نام آوران عرصه های گوناگون زندگی بشری که در این دیار پرورش یافته اند عنوان شده است .

همدان شهری است که به عنوان اولین پایتخت حکومت مادها با دژی مستحکم و قلعه ای اسرار آمیز خودنمایی می کند و اسناد و مدارک موجود گواه این واقعیت است .

اما با این حال و در این میان توجه به این نکته ضرورت دارد که شاید وجود تپه های باستانی هگمتانه، آتشکده نوشیجان، آرامگاه حیقوق نبی، کتیبه های گنجنامه و بیش از یک هزار و 700 اثر و بنای تاریخی در استان بخشی از تاریخ همدان را زنده نگه داشته اما اگر سندی برای ادعاهای خویش در زمینه های فرهنگی، هنری، ادبی و پیشینه علمی ارائه نمی کردیم بی شک بر همه افتخاراتمان خط بطلان می کشیدند و امروز بهانه ای برای به خود بالیدن نداشتیم .

آنان که در روزگاری برای سربلندی دیار هگمتانه همیشه جاوید تلاش کردند و قله های بلند علم و دانش را درنوردیدند می دانستند که تاریخ گذشته نسل های آینده خود هستند پس کوشیدند تا هم، نامی خوش از خود برجای بگذارند و هم دلیل و مدرکی به دست آیندگان دهند برای اثبات آنچه در روزگاران قدیم گذشته است .

کتاب نوشتند، نامه و مقاله و خاطره تحریر نمودند، نقاشی کشیدند، بر سینه های سخت سنگ با کلمه هایی از هر زبان نوشتند و روی پوست و کاغذ و چوب و چرم به زیبایی هر چه تمامتر وقایع روزگار خویش و فعالیت های علمی دوران را نگاشتند و گاه گاهی نیز با ژست های شیک و زیبا جلوی دوربین های بزرگ و چوبی نشستند و عکسی گرفتند تا تاریخ این مرز و بوم تا همیشه تاریخ زنده بماند .

حال حاصل هزاران، صدها و ده ها سال تلاش و زحمت شبانه روزی و یک عمر شب بیداری برای ساختن تاریخ زیبای ایران، لابه لای بقچه ها و چمدان ها و درون صندوقچه ها و قاب عکس های قدیمی در حال پوسیدن و از بین رفتن است .

سندهایی که تک تکشان حرف ها و داستان ها از وقایع هزار و یک رنگ تاریخ ایران را در سینه دارند و عکس هایی که اگر چه با لبخند اما در دل به بی حوصلگی نوادگان خود غضب کرده اند و گاهی هم اشک حسرت می ریزند .

سندهای افتخاری که هر کدام برگ زرینی از تاریخ ایران و دلیل محکمه پسندی برای هزاران سال، روزهای پر افتخار و پر غرور مردم کشوری است که برای سربلندیش خون دلها خورده اند و رنج بسیار برده اند .

این اسناد شاید از چنگال دزدان پول و ثروت در امان باشند اما مدام در مسیر سرما و گرما و آب و آتشند و گاهی ممکن است حادثه ای آنها را به پاره پاره ای تبدیل کند، شاید از فرط خسستگی بپوسند و شاید ذره ذره جلوی چشمانمان برای همیشه بمیرند و از دستمان بروند .

و اما هم اکنون وقت آن رسیده که قبل از اینکه ناخواسته با دستان خود تاریخ و تمدنمان را لگدکوب کنیم و از بین ببریم فرزندانی خلف برای گذشتگان خویش باشیم و دلایل اثبات بزرگی، عظمت و معرفت دینی ومعنوی اجدادمان را به شایستگی حفظ کنیم .

در پی این واقعیت از سال های دور مجموعه ای در همدان بنا نهاده شده که برای حفظ و نگهداری اسناد و مدارک تاریخ ارزشمند مردم ایران زمین در بهترین شرایط نگهداری و با رعایت اصول کارشناسی و تخصصی روز دنیافعالیت می کند .

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران متشکل از نیروهایی دلسوز که در امر شناسایی، ثبت و ضبط، ترمیم و نگهداری و آرشیو اسناد با ارزش تاریخی در شرایط مناسب دارای تجربه و تخصص هستند به بهترین شکل ممکن در این بخش فعالیت می کنند و دست بوس فرهنگ دوستانی هستند که با همکاری مستمر و مدام با این مدیریت و اهدا اسناد و مدارک در اختیار خویش به این سازمان اجازه می دهند که با افتخار هرچه تمام تر پاسدار لایقی برای تاریخ پر افتخار گذشتگان خود باشیم .