کشف اجساد حیوانات با شائبه قدمت تاریخی در غارکتله خور زنجان

محمد مهدی احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه هنوز مشخص نیست این حیوانات که دارای جسته نسبتا بزرگ چونه به قسمت صعب العبور غار وارد شده و در آنجان مرده اند، افزود: این تعداد اسکلت حیوانی توسط اکییپ تحقیقاتی یک شرکت خصوصی طی یک ماه گذشته کشف شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با هماهنگی های انجام گرفته گروه های تحقیقاتی برای بررسی این موضوع و مطالعات بیشتر به غار کتله خور اعزام شده است.

احمدیان با بیان اینکه شرایط غار کتله خور برای زیست جانواران مناسب نیست و این امکان وجود دارد اجساد کشف شده حتی اجساد تازه باشند، افزود: برخی از قسمت های اسکلتها داری پوست و مو هستند و دقیق زمان مشخصی در خصوص زیست این حیوانات نمی توان بیان کرد.

مدیر عامل همیاری شهرداریهای استان زنجان گفت: بررسی بیشتر این موضوع می تواند نتایج بهتری را از روند زیست اینگونه جانوران در غار کتله خورد ارائه دهد.

احمدیان با بیان اینکه غار کتله خور از مکانهای دیدنی و گردشگری استان زنجان محسوب می شود افزود: با توجه به شرایط فعلی این مکان گردشگری، وجود چنین بقایایی از اسکلت حیوانی منحصر به فرد است.

وی گفت: اسکلت حیوانهای کشف شده از غار کتله خو این استان سالم هستند و اطلاعات و نتایج جدید در مورد وضعیت این اسکلت ها در اختیار رسانه های گروهی استان قرار خواهد گرفت.