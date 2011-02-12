مردم مصر به سقوط مبارک اکتفا نکنند / عمر سلیمان مهره آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حبیب قهرمانی ظهر شنبه در نشستی با اشاره به تحولات اخیر منطقه خاورمیانه اظهار داشت: انقلاب اسلامی با تکیه بر مدیریت مدبرانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب توانسته است در منطقه و جهان منشاء تحولات چشمگیر و تاثیرگذاری باشد و ما امروز برکات و دستاوردهای انقلاب را در مصر و تونس و سایر نقاط جهان شاهد بوده و خواهیم بود.



وی گفت: روند تحولات و خواسته‌های ملت مصر با هوشیاری مبارزین از تلاش‌های مذبوحانه غرب به ویژه آمریکا و اسرائیل مصون می‌ماند.



مدیر اداره همکاریهای علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با توضیح بیشتر در مورد اثرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای دیگر به خصوص در مصر گفت: قدرت نرم بیدارگرانه انقلاب اسلامی در منطقه به خصوص مصر و تونس تاثیرگذار بوده و مردم این کشورها با الگوگیری از انقلاب اسلامی وارد فاز مبارزه جدی با استبداد داخلی و استعمار خارجی شده و در نهایت به پیروزی نسبی دست پیدا کردند.



قهرمانی تصریح کرد: شخص حسنی مبارک برای آمریکا مهم نیست بلکه سیستم حکومتی مصر برای آنها مهم است، مصر به عنوان کشور عربی - اسلامی دارای نقش ممتازی در منطقه است هم مسلمانان زیادی در این کشور زندگی می‌کنند و هم در میان کشورهای عربی به لحاظ قرارگرفتن در کنار سرزمین‌های اشغالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.



وی ادامه داد: مردم مصر نباید تنها به سقوط مبارک اکتفا کنند بلکه روش و سیستم حکومتی نشات گرفته از تفکر حسنی مبارک باید تغییر پیدا کند و از بین برود.



تغییر سیستم حکومت مصری، اختاپوسی بر روح اشغالگران



وی ادامه داد: اسرائیل نمی‌خواهد وضعیت سیستم حکومتی مصر به هم بخورد زیرا به هم خوردن پایه‌های این سیستم، به معنای یک نوع اختاپوسی بر روح اشغالگران خواهد بود و به طور قطع آنها حتی یک شب را بدون هزیان به صبح نخواهند رساند.



قهرمانی با اشاره به نقشه‌های احتمالی رژیم اشغالگر قدس و آمریکا در مصر گفت: یک تحلیل این است که آمریکا برای مقابله با انقلاب مصر در صحرای سینا یا کرانه‌های مصری، نیرو پیاده کند و از آنجا قیام مردم به نفع خود مدیریت کرده و در صورت لزوم مداخله مستقیم کند.



وی ادامه داد: چون طبق قرارداد کمپ دیوید (پیمانی که به وسیله انور سادات، رئیس جمهور وقت مصر و مناخیم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ به امضا رسید) مصری‌ها نمی‌توانند به طور کامل در این صحرا حضور داشته باشند و ممکن است آمریکا برای مقابله با مردم مصر، در این منطقه و از نزدیک به طراحی نقشه‌ها، توطئه‌های پیچیده‌‌تر و بیشتری بپردازد.



لزوم انسجام داخلی برای تغییر ساختار سیاسی حکومت مصر



مدیر اداره همکاری‌های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یادآور شد: در قیام مردم مصر همه گروه‌ها از جمله مسلمانان، مسیحیان، سکولارها و لائیک‌ها حضور دارند و نوعی انسجام داخلی برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری مبارک و تغییر ساختار سیاسی حکومت در این کشور ایجاد شده است اما آنچه مهمتر است مدیریت و سازماندهی مناسب قیام توسط انقلابیون است که باید جدی گرفته شود.



قهرمانی یادآور شد: استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی با انواع ترفندها سعی دارند انقلاب مردمی مصر را به نفع خود مصادره و با جایگزین کردن مهره‌های دست نشانده، معترضین را با روش‌های مختلف وادار به عقب نشینی و سکوت کنند.



وی اظهار داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی از مدتها پیش در این اندیشه بوده‌اند که تجمعات را در میدان اصلی شهر التحریر مصر حفظ و مدیریت کنند و از پیشروی مبارزین به سمت اهداف و مراکز راهبردی جلوگیری کنند ولی در این نقشه نیز شکست خواهند خورد.



فرسایشی‌کردن حرکت مردمی مصر به سادگی امکان پذیر نیست



وی تاکید کرد: دشمنان بدانند فرسایشی‌کردن حرکت مردمی مصر به سادگی امکان پذیر نیست و قطعا اقدامات استکباری آنها به بیداری هرچه بیشتر جهان عرب و مسلمانان جهان می‌انجامد.



کارشناس مسائل بین‌الملل توطئه‌های آمریکا و اسرائیل را در مصر عمیق خواند و خاطرنشان کرد: مهره‌های نفوذی آمریکا و غرب با حضور در میان تظاهرکنندگان مصری، وضعیت سنجی می‌کنند و مبارزین مصری و برنامه‌های مردم را به سازمان‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی و آمریکا گزارش می‌کنند تا آنها بتوانند مهره‌های احتمالی و مناسبی را جایگزینی مبارک کنند و یا میان مردم ایجاد یاس و ناامیدی کنند، بنابراین در این برهه حساس، مبارزین باید مراقب توطئه‌‌گران و نقشه‌های آنان باشند.



نقش رهبری در پیروزی انقلاب‌ها



قهرمانی، عدم رهبری واحد را مهمترین مشکل و ضعف قیام مردمی در منطقه دانست و گفت: اگر مردم مصر از نعمت یک رهبر واحد و مقتدر برخوردار بودند پیش از این انقلاب آنها به ثمر نشسته بود.



وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه تهران گفت: پیام رهبر معظم انقلاب برای تقویت روحیه مردم مصر خصوصا جنبش‌های مبارز بسیار موثر و سازنده بود و بعد از این پیام، روند مبارزات نیز شکل مناسب‌تری به خود گرفته است.



قهرمانی تاکید کرد: پیام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بازشناسی خوبی از شیوه‌های مبارزاتی مبارزان، تاکتیک‌ها و روش‌ها در طول مبارزه به خصوص با طرفهایی که جنگ نرم را علیه ما بنیانگذاری کرده‌اند، بوده است.



فرمایشات رهبری نوعی هدیه معنوی به مبارزان مصری بود



وی سخنان گرانسنگ رهبر معظم انقلاب را در جایگاه خود، برای مردم مصر نوعی هدیه معنوی در فرآیند مبارزه مظلوم علیه ظالم توصیف کرد و گفت: سخنان ایشان بویژه در میان گروه‌های مختلف مصری، بیانگر تاثیرگذاری و الهام بخش بودن انقلاب اسلامی و روحیه استکبار ستیزی رهبر فرزانه انقلاب در عرصه جهانی می‌باشد.



وی با اشاره به نقش جوانان در صحنه انقلاب مصر تصریح کرد: برخلاف نظر دیکتاتور مصر، جوانان نه تنها از طبقات فقیر و فقرزده مصر نیستند بلکه اکثریت از طبقه متوسط، روشنفکران و مبارزه مصر در تجمعات حضور دارند.



عمر سلیمان مهره آمریکاست



قهرمانی ادامه داد: آمریکا و اسرائیل روی مهره‌هایی مانند "عمر سلیمان" که فردی وابسته، خشونت‌گرا و خونخوار است حساب ویژه باز کرده‌اند و این خطر نیز وجود دارد که آنها برای تحکیم قدرت خود، از عده‌ای از ارتش و نیروهای وابسته برای مقابله با مبارزان مصری استفاده ‌کنند.



وی گفت: آنها به شدت دنبال شناسایی مبارزان و انقلابیون برجسته و تاثیرگذار مصری هستند تا با ترور، دستگیری و تحت فشار قراردادن آنها، نهضت را به انزوا کشانده و در نهایت قدرت را در راستای اهداف خود شکل دهند.



وی افزود: سیاست سازان آمریکایی، اسرائیلی و سایر کشورهای غربی به صورت شبانه روز تلاش می‌کنند تا نهضت را به سمت فرسایشی شدن پیش ببرند تا بدین وسیله مبارزان را خسته و یا آنها را با تهدید، تطمیع و تزویر از صحنه بیرون کنند و در نهایت حکومت مورد دلخواه خود را در این کشور تشکیل دهند.



کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: آقای شفیق نیز در سخنانی گفت که ما "عمر فاروق" را با احترام ساقط کردیم و این گونه نیست اگر پدر ما (مبارک) اشتباهی کرده باشد با او برخورد قهرآمیز داشته باشیم و اگر قرار است ایشان برود با احترام از کشور خارج خواهد شد و این خود یک توطئه و سوء استفاده از عواطف و فرهنگ مردم و جوانان مصری است.



قهرمانی یادآور شد: در حال حاضر افرادی مانند عمر سلیمان و احمد شفیق و برخی دیگر که مهره‌های سوخته و یا نیمه سوخته هستند به عنوان جانشین احتمالی مبارک هیچ جایگاهی در بین مردم مسلمان مصر ندارند و آمریکا نیز به نتیجه‌ای نخواهد رسید.



تحلیل از آینده مصر



وی گفت: آینده مصر را به دو صورت می‌توان تحلیل کرد؛ اول اینکه آنها با تمام وجود تلاش خواهند کرد انقلاب مردمی را فرسوده و به انحراف بکشانند و یا با بستن بانک‌ها و قطع حقوق کارکنان، سعی کنند فشارهای مضاعفی را به مردم تحمیل نمایند تا طبقه ضعیف و متوسط مصر متاثر از این فشارها، از ادامه مبارزات کنار کشیده و شکست بخورند و نیز ممکن است مهره‌ای جایگزین مبارک شود که هیچ یک از تحلیل گران سیاسی در مورد آن حتی فکری نکرده باشند.



قهرمانی ادامه داد: این مسئله باعث خواهد شد که وقفه‌ای در کار ایجاد شود و این وقفه نیز برای آمریکا و اسرائیل یک فرصت مناسبی است که اوضاع را به نفع خود تغییر دهند و با پاره‌ای تغییرات و دادن آزادی بیشتر الگوی جدیدی را که تامین کننده منافع غرب باشد تحمیل کنند، اما حقه بازان سیاست ساز غربی باید بدانند این بیداری چیزی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد که بتوانند آن را در مدت کوتایی مهار کرد.



وی با بیان اینکه مردم مصر با توجه به الگوگیری از روش‌های انقلاب اسلامی ایران، وحدت خود را بیشتر و سازماندهی کنند و اهداف مورد نظر را با تدبیر و وحدت بیشتر برستذ و تا ان شاء الله به اهداف نهایی خود دست پیدا کنند، گفت: اگر مردم مصر تا آخرین لحظه با همین شور و استقامت، روی اهداف خود پافشاری کنند و به صورت سازماندهی شده و منسجم برنامه‌های خود را پیش ببرند، اتفاق مبارکی در این کشور به وقوع خواهد پیوست.



ارتش مصر تربیت شده پنتاگون است



وی گفت: احتمال اینکه ارتش مصر وارد صحنه مبارزات شود، زیاد است چون ارتش مصر تربیت شده پنتاگون است و ممکن است آمریکا برای شکست قیام مردمی، حدود 20 درصد ارتش مصر که وابسته به مبارک هستند را همراه نیروهای امنیتی به جان مردم بیندازد.



قهرمانی با اشاره به تحولات تونس یادآور شد: در یک روستا در تونس، یک پلیس آب دهانی به صورت یک دستفروش انداخته و او(دستفروش) خود را آتش زد و این باعث اعتراضات مردم روستا و کشاندن دامنه اعتراضات به شهر و در نتیجه فرار دیکتاتور تونس شده است و در اینجا باید گفت این عمل علت اصلی قیام نبوده بلکه نقش چاشنی عمل کننده را داشته است.



وی با اشاره به تاثیرگذاری کار فرهنگی و قدرت نرم گفت: دو نوع قدرت نرم باید تصور کنیم یکی قدرت نرم استکباری که توسط آمریکا و استکبار جهانی وارد می‌شود و دیگری قدرت نرم بیدارگرانه که متاثر از انقلاب اسلامی است و هم اکنون قدرت نرم انقلاب بر قدرت استکبار جهانی پیروز شده است.



قهرمانی با ریشه‌یابی تحولات و اتفاقات مصر اظهار داشت: ترویج اسلام هراسی، نقض حقوق بشر و تعرض به حقوق مسلمانان و سکوت برخی کشورهای اسلامی مانند حاکم مصر، به شهادت رسیدن «مروه شروینی» تبعه مصری مقیم آلمان و سکوت دیکتاتور مصر، توهین به مقدسات اسلامی مانند قرآن سوزی و اهانت به پیامبر بزرگ اسلام (ص) و ساختن فیلم‌های موهن علیه مقدسات اسلام باعث شده است که خشم مسلمانان علیه کفر جهانی و دیکتاتورهای وابسته به آنها برانگیخته شود.



خاورمیانه اسلامی شکل می‌گیرد



وی با بیان اینکه مردم در کشورهای اسلامی برای خروش علیه حاکمان وابسته خود، تنها نیاز به جرقه کوچکی دارند ادامه داد: سال‌ها قبل زنان مصری و تونسی به شکل عجیبی به نمادهای اسلامی ایرانی مانند چادر گرایش پیدا کرده بودند و این قدرت نرم بیدارگرانه انقلاب اسلامی بوده است که به این شکل ظهور پیدا کرده است.



وی گفت: پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف علمی، فناوری و تکنولوژی و هسته‌ای، ایستادگی در برابر استکبار، باعث الگوگیری سایر ملت‌ها از انقلاب اسلامی ایران شده است و در آینده نزدیک شاهد شکل گیری خاورمیانه بزرگ با محوریت اسلام ناب و انقلاب اسلامی خواهیم بود.



قهرمانی یادآور شد: انقلاب اسلامی در این 30 سال توانسته است بر افکار مردم مسلمان و مستضعف جهان تاثیرگذار باشد، تبعیض‌های نژادی و مذهبی در غرب، قرآن سوزی و کشتار مسلمانان و بی تفاوتی حاکمان مستبد منطقه، همه به عقده‌‌هایی در مسلمانان و حتی آزادی خواهان غیرمسلمان تبدیل شده است و باروت اسلحه انتفاضیه و اعتراضات مردمی در منطقه را شکل داده‌اند.



وی ادامه داد: به عنوان نمونه چاشنی این باروت در کشور مصر نیز انتخابات این کشور بود که حسنی مبارک برای ماندن رژیم خود، همه را حذف کرده بود.



مدیر بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اینکه برخی شعارهای مردم مصر، منطبق بر انقلاب اسلامی و متاثر از آن می‌باشد، ادامه داد: مردم مصر باید این شرایط سخت و حساس را با درایت طی کنند و اجازه ندهند بار دیگر دیکتاتوری و سیستم حکومتی فرعونی، مستبدانه و فاشیستی بر سرزمین آنها مسلط شود.