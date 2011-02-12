27 میلیارد ریال صدقه در قم جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس پایانی فر بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از جمع آوری بیش از 27 میلیارد ریال مجموع کمک‌های مردمی و صدقات طی 9 ماهه نخست امسال در استان خبر داد و بیان داشت: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد رشد داشته است.



وی در ادامه بیان داشت: بر اساس آمار به دست آمده مجموع کمک‌های خاص مردم استان قم در 9 ماهه نخست سال 89 بیش از 30 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 48 درصد رشد داشته است.



معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی‌(ره) استان قم با تأکید بر لزوم پرداخت زکات از منظر اسلام و سفارش دین مبین اسلام به این مهم، تصریح کرد: مردم متدین استان قم همواره در امر پرداخت زکات پیشقدم بوده‌اند.



رشد 54 درصدی پرداخت زکات در استان قم



وی خاطرنشان کرد: امسال در استان قم نسبت به سال قبل 54 درصد رشد در جمع آوری زکات داشته‌ایم که مبلغ نهایی آن در 9 ماهه نخست امسال به بیش از یک و نیم میلیارد رسیده است.



پایانی فر در پایان از مردم خیر و نیکوکار استان جهت کمک و مساعدت به یتیمان و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تقدیر و تشکر کرد.

