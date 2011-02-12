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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۲۱:۰۴

سید حسن موسوی:

جایگاه‌های سوخت‌رسانی گاز طبیعی همدان طبق استاندارد کالیبره شود

جایگاه‌های سوخت‌رسانی گاز طبیعی همدان طبق استاندارد کالیبره شود

همدان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار همدان گفت: جایگاه‌های سوخت‌رسانی گاز طبیعی استان همدان باید طبق استانداردها کالیبره شوند و در غیر این صورت شرکت نفت باید پاسخگو باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدحسن موسوی عصر شنبه در شورای حمل و نقل استان همدان با بیان اینکه جایگاه‌های گاز طبیعی دارای مشکل در صورت کالیبره نشدن ضررهایی را به جایگاه داران می رسانند، گفت: در اینصورت خودروها سوخت بیشتری می‌گیرند و در مقابل به دلیل نقص دستگاه، هزینه کمتری محاسبه می شود.

موسوی با تاکید بر اینکه حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری باید تمامی دستگاه‌های سوخت‌رسانی گاز طبیعی در استان همدان کالیبره و هر شش ماه یک‌بار نیز بازنگری شوند، به توزیع نفت سفید توسط عاملان توزیع اشاره کرد و اظهار داشت: خانوارهایی که نیاز به نفت سفید دارند نباید هیچ‌گونه مشکلی برای تهیه سوخت داشته باشند.

معاون عمرانی استاندار همدان با تأکید بر اینکه باید سوخت مورد نیاز تمام خانوارهایی که نیاز به نفت سفید دارند را تأمین کرد، یادآور شد: شرکت نفت موظف است سوخت مورد نیاز این خانوارها را چه کالابرگ سوخت داشته و یا نداشته باشند تأمین کند.

سیدحسن موسوی همچنین با اعلام اینکه امسال استان همدان مشکل قطعی گاز نداشته است، گفت: دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مکان‌هایی که مصرف عمومی دارند باید مخزن‌های گازوئیل خود را پر کنند تا در شرایط اضطراری با مشکل مواجه نشوند.

کد مطلب 1252252

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