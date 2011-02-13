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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

"اخلاق در آموزش عالی" منتشر شد

"اخلاق در آموزش عالی" منتشر شد

چاپ اول کتاب "اخلاق در آموزش عالی" از مجموعه پژوهش‌نامه پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی و به کوشش ابراهیم حاجیانی منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه از یک سو اصول و موازین اخلاقی همواره نقشی مهم و تأثیرگذار در بقا و توسعه جوامع انسانی داشته‌اند و از سوی دیگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز همواره از پیشتازان حرکتهای فرهنگی و اجتماعی در جوامع بوده‌اند، توجه ویژه به این مراکز آموزش عالی به عنوان یکی از مهمترین محیطها برای نهادینه کردن اصول و ارزشهای اخلاقی ضروری به نظر می‌رسد.

پژوهشنامه شماره 63 با عنوان "اخلاق در آموزش عالی" که به همت پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده است، به بحث و بررسی موضوعاتی چون اخلاق حرفه‌ای، اخلاق در پژوهش وتدوین ضوابط اخلاقی در دانشگاه اختصاص دارد.

مقالات منتشر شده در این پژوهشنامه از این قرارند: "اخلاق در آموزش عالی؛ مؤلفه‌ها، الزامات و راهبردها"، "اخلاق علمی در فرآیند پژوهش (بایدها و نبایدها)"، "اخلاق در پژوهش: مفاهیم، چالشها و راهکارها"، تبیین معیارهای اخلاق کاری از منظر امام علی (ع)؛ ارائه راهبردهای عملی در جهت بهبود عملکرد مدیران دانشگاهی"،"تدوین ضوابط اخلاقی برای مراکز علمی و دانشگاهی" و "اصول اخلاقی در آموزش عالی: پرچمهای قرمز و سطوح خاکستری".

چاپ اول کتاب "اخلاق در آموزش عالی" از مجموعه پژوهش‌نامه پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی و به کوشش ابراهیم حاجیانی در شمارگان 1000 نسخه و قیمت 2800 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 1252254

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