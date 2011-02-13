"اخلاق در آموزش عالی" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه از یک سو اصول و موازین اخلاقی همواره نقشی مهم و تأثیرگذار در بقا و توسعه جوامع انسانی داشته‌اند و از سوی دیگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز همواره از پیشتازان حرکتهای فرهنگی و اجتماعی در جوامع بوده‌اند، توجه ویژه به این مراکز آموزش عالی به عنوان یکی از مهمترین محیطها برای نهادینه کردن اصول و ارزشهای اخلاقی ضروری به نظر می‌رسد.

پژوهشنامه شماره 63 با عنوان "اخلاق در آموزش عالی" که به همت پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده است، به بحث و بررسی موضوعاتی چون اخلاق حرفه‌ای، اخلاق در پژوهش وتدوین ضوابط اخلاقی در دانشگاه اختصاص دارد.

مقالات منتشر شده در این پژوهشنامه از این قرارند: "اخلاق در آموزش عالی؛ مؤلفه‌ها، الزامات و راهبردها"، "اخلاق علمی در فرآیند پژوهش (بایدها و نبایدها)"، "اخلاق در پژوهش: مفاهیم، چالشها و راهکارها"، تبیین معیارهای اخلاق کاری از منظر امام علی (ع)؛ ارائه راهبردهای عملی در جهت بهبود عملکرد مدیران دانشگاهی"،"تدوین ضوابط اخلاقی برای مراکز علمی و دانشگاهی" و "اصول اخلاقی در آموزش عالی: پرچمهای قرمز و سطوح خاکستری".

چاپ اول کتاب "اخلاق در آموزش عالی" از مجموعه پژوهش‌نامه پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی و به کوشش ابراهیم حاجیانی در شمارگان 1000 نسخه و قیمت 2800 تومان منتشر شده است.