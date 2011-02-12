بودجه 370 میلیارد تومانی شهرداری قزوین به شورای اسلامی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر قزوین عصر شنبه در محل تالار مردم تشکیل جلسه داد.



مسعود نصرتی شهردار قزوین در این نشست به تشریح کلیات بودجه سال 90 پرداخت و گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته 14.86 درصد بودجه به هزینه های جاری و 85.14 درصد به سرفصل عمرانی اختصاص یافته است.

وی 157 میلیارد تومان معادل 42.3 درصد این بودجه را درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت، سود حاصل ازآن و خط اعتباری جانبی درنظر گرفته شده دانست و تصریح کرد: فروش تراکم پروانه ساخت موسسه مالی و اعتباری مهر با رقمی افزون بر30 میلیارد تومان معادل 8.1 درصد بودجه را تامین می کند و 183 میلیارد تومان باقیمانده نیزاز طریق سایرردیف ها، هزینه و درآمد می شود.

شهردار قزوین با بیان این مطلب که بهبود عبور و مرور شهری بیشترین میزان اعتبار از بودجه عمرانی شهرداری را به خود اختصاص داده یادآورشد: رویکرد اصلی شهرداری قزوین در تدوین بودجه سال آینده تکمیل طرح های نیمه تمام و همچنین آغاز پروژه های تملک شده و دارای طرح است.

وی 96 میلیارد تومان از این بودجه را مربوط به سازمان های وابسته به شهرداری دانست و یادآور شد: حدود 61 میلیارد تومان از محل درآمد شهرداری قزوین تامین شده و 35میلیارد تومان باقیمانده درآمد مستقیم فعالیت سازمانهاست.

شهردار قزوین فروش 100 میلیارد تومان اوراق مشارکت با عاملیت بانک شهر طی مدت کمتر از یک هفته را حاصل تلاش مدیران، کارشناسان و صاحب نظران شهرداری دانست و تاکید کرد: این اوراق برای اجرای چهار طرح بزرگ شهری که ضرورت عملی شدن آنها توسط کارشناسان کارگروه قزوین +20 مورد تاکید قرار گرفته به فروش رسیده و پیش بینی می شود با تحقق آن شاهد انقلاب عمرانی در شهر قزوین باشیم.

نصرتی بخش دیگری از سخنانش را به یادآوری قرارداد سه جانبه شهرداری قزوین، موسسه مالی اعتباری مهر و شرکت سازندگی انصار اختصاص داد و افزود: پیرو این قرارداد مقرر شده بود درسال جاری کلنگ اجرای هفت پل غیرهم سطح در شهر قزوین به زمین زده شود و تحولی در زمینه عبور و مرور شهری فراهم شود که این اقدام به همراه کلنگ زنی برج 14 طبقه شهرداری قزوین محقق شد و در حال حاضر احداث این پل های روگذر و زیرگذر از پیشرفت قابل قبولی برخوردار است.

شهردار قزوین همچنین اجرای 11 برج 12 طبقه بعنوان مسکن مهر شهرداری قزوین را که با 550 واحد در اراضی بادامستان و مینودر به اجرا در می آید را بخش دیگری از برنامه های سال آینده شهرداری دانست و گفت: تعریف تقاطع های غیر همسطح، 14 برج، تملک مسیر شهید انصاری شرقی، خرید 250 پلاک در هادی آباد در مقایسه با گذشته شهر و شهرداری قزوین با توانایی مجموعه مدیریت شهری همخوانی ندارد و اگر حمایت و همراهی و مشارکت مدیران ارشد استان، اعضای شورا و تمام کارشناسان را بدنبال نداشته باشد و درست مدیریت نشود این طرح ها در زمان خود و با اعتبار پیش بینی شده محقق نخواهد شد.