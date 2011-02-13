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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

"بی‌طرفی، شرط داوری" بررسی شد

"بی‌طرفی، شرط داوری" بررسی شد

کتاب "بی‌طرفی، شرط داوری" نوشته محمد سروش مشتمل بر مقاله "فقه متهم است یا مدعی؟" و نقدها و واکنشها به این مقاله است که از طرف انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله "فقه متهم است یا مدعی؟" که در آذرماه 1388 در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد، عکس‌العملهای متفاوتی را به دنبال داشت. بیان این نظریه که برای داوری کردن، "عدالت" کافی نیست، بلکه "بی‌طرفی" نیز لازم است، بسیاری از پژوهشگران را به فضای جدیدی در بحثهای فقهی و حقوقی کشانید و سؤالات مهمی را درباره مفهوم "بی‌طرفی"، "مبنای این شرط" و "قلمرو آن" پدید آورد.

پس از گذشت حدود دو ماه از انتشار این مقاله، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی، به نقد این دیدگاه پرداخت تا اثبات کند که اعتبار نظرشورای نگهبان برای داوری درباره صحت انتخابات و یا حکم به ابطال آن، مشروط به بی‌طرفی اعضای این شورا نیست. این نقد به پاسخهای بعدی نویسنده مقاله "فقه متهم است یامدعی؟" انجامید که همگی در این کتاب گردآوری شده‌اند.

چاپ اول کتاب "بی‌طرفی، شرط داوری" نوشته محمد سروش به تازگی با شمارگان 2000 نسخه و قیمت 1500 تومان توسط انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده است.

کد مطلب 1252260

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