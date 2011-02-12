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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۲۱:۰۷

رویکرد مسئولان به عمران روستاها باید توسعه نگر و سازنده باشد

رویکرد مسئولان به عمران روستاها باید توسعه نگر و سازنده باشد

رشت - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به روستاها باید نگاه توسعه نگر و سازنده داشت و با شناخت منابع و مزیت ها با ترویج فرهنگ کار و تلاش و بهره وری به کاهش مهاجرت توجه جدی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مهرداد لاهوتی عصر شنبه در جمع مدیران شهرستان لنگرود اظهار داشت: برای تسریع در این هدف باید بیش از پیش به دهیاران توجه بیشتری شود.

وی همچنین روستا را مبنایی ترین جایگاه برای رفع نیازها، توسعه و تولیدات اقتصادی جامعه شهری و روستایی عنوان کرد و اظهارداشت: دهیاران در این توسعه نقش بنیادی و اساسی دارند و باید شناخت کامل به توانمندی ها، استعدادها و ظرفیت ها داشته و از سوی برنامه ریزی برای رفع مشکلات و تنگناها نیز به خوبی انجام شود.

نماینده لنگرود در مجلس با تاکید بر اینکه کشاورزی یکی از مهمترین محورهای اصلی توسعه و پیشرفت این شهرستان است، گفت: لنگرود از مناطق مهم کشاورزی استان است.

وی خاطرنشان کرد: برای رشد و توسعه بخش کشاورزی با توجه به هدفمند شدن یارانه ها و لزوم بهینه سازی در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت باید فعالیت ها بر محور کار کارشناسی، علمی و برنامه نوین و مدرن باشد.

لاهوتی در ادامه لازمه پیشرفت همه جانبه شهرستان لنگرود را استفاده از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود دانست و بر لزوم توسعه گردشگری با توجه به جاذبه های مثال زدنی این شهرستان تاکید کرد.

کد مطلب 1252262

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