اردوی تیم ملی کانوپولو بانوان در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مربیان و کادر فنی تیم ملی جوانان کانوپولوی بانوان، بهترین جوانان را از بین بازیکنان مسابقات لیگ برتر و دسته یک برای شرکت در اولین اردو دعوت کرده اند تا در نهایت با تیمی قدرتمند اولین حضور خود را در مسابقات قهرمانی آسیا که سال آینده در تهران برگزار خواهد شد، تجربه کنند.

نفرات حاضر در این اردو تا 3 اسفند ماه مرحله اول تمرینات خود را ادامه خواهند داد.

ترانه کامیاب، فاطمه پورقاسم، تکتم آخوندزاده، کوثر فراصتی و فاطره اسلامی از مازندران، شقایق موسوی، نیلوفر میرجهانبخش موسوی و مریم شاه محمدنیا از تهران، بهاره توانا، فاطمه ساریخانی و طناز فروتن از فارس، سارا برزنونی، حسنیه موسوی و مژگان مراد نظامی از خراسان رضوی، پیمانه عمرو و سنا رنجبر از اصفهان، صبا رحمتی از لرستان، ملیکا برون از مرکزی، رویا خسروی از خوزستان، عاطفه ابراهیمی از آذربایجان غربی و الهام شفقت از چهارمحال و بختیاری جوانانی هستند که به این اردو دعوت شده اند و تمریناتشان را زیر نظر الهه عمرو مربی و فاطمه میرزایی دستیار مربی خود ادامه می دهند.