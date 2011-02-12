هواپیماهای اسرائیلی بر فراز لوکیشن "سی و سه روز" پرواز می کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پرسش و پاسخ فیلم "سی و سه روز" به کارگردانی جمال شورجه با حضور کارگردان، حسین ایوبی تدوینگر، پیر دافر بازیگر، علی دادرس نویسنده و با مدیریت محمود گبرلو امروز شنبه در سالن سعدی مرکز همایش های برج میلا برگزار شد.

در ابتدای این نشست شورجه با اشاره به فیلمنامه "سی و سه روز" گفت: فیلمنامه این کار در ابتدا به من سفارش داده شده بود و طرح اولیه آن را شهاب ملت خواه و جواد شمقدری نوشته بودند. از آنجایی که سرمایه گذار این فیلم فارابی بود نظراتی در مورد این فیلم داشت به همین خاطر علی دادرس برای نوشتن فیلمنامه دعوت شد و سرانجام متن "سی و سه روز" با زحمت وی نوشته شد.

وی ادامه داد: برای اینکه قرار بود در این فیلم با فرهنگ لبنانی ساخته شود با برادران مقاومت جلسه ای گذاشتیم و فیلمنامه اصلی را نوشتیم.

در ادامه این نشست پیر دافر یکی از بازیگران فیلم گفت: فکر می کنم شخصیت خوبی را در این فیلم بازی کردم و از شورجه به خاطر سپردن این نقش به من تشکر می کنم به نظرم او انسان بسیار خوبی است.

وی ادامه داد: در کل بازی کردن این نقش سخت بود چرا که شخصیت باید به زبان عبری سخن می گفت و من هم با این زبان آشنایی نداشتم و این کارم را سخت تر می کرد.

شورجه در مورد زیر نویس این فیلم توضیح داد: از ابتدا فیلم با هدفگیری جهان عرب ساخته شد و امیدوارم با زیر نویس انگلیسی برای کشورهای اروپایی آماده شود. همچنین پس از جشنواره به زبان فارسی نیز دوبله می شود.

کارگردان فیلم سینمایی "سی و سه رو" در ادامه با اشاره به این مطلب که به مباحث شرعی نگاه ویژه ای شده است، گفت: درباره مسائل شرعی سعی کردیم که از اتفاقاتی که برای این فیلم مشکل ساز شود جلوگیری کنیم و به همین دلیل حداقل تماس های بدنی را در فیلم "سی و سه روز" داشتیم.

وی اضافه کرد: در برهه ای از زمان به خاطر برخی از مشکلات شرعی با بازیگران برخورد می کردیم و حتی آنها بارها با من قهر اما سپس نظرشان را تلطیف کردند.

جمال شورجه در ادامه یادآور شد: بازیگران این فیلم اکثرا مسیحی و اهل سنت بودند و مشکل آنچنانی در مباحث شرعی نداشتند.

وی در برخی از سخنان خود به جلوه های ویژه فیلم "سی و سه روز" اشاره کرد گفت: جلوه های ویژه در این فیلم نقش اساسی داشت اما برای من این نکته جالب بود که خانواده های لبنانی تعجبی از سر و صدا و انفجارها نداشتند و هر جا مواد انفجاری کم می آوردیم از خانه برایمان می آوردند.

کارگردان فیلم "سی و سه روز" با اشاره به فرهنگ مردم لبنان گفت: در فرهنگ آنها آتش بازی و این مسائل بسیار دیده می شود و آنها در بسیاری از جشن های خود از اسلحه های واقعی استفاده می کنند. در این فیلم هواپیماهای شناسایی اسرائیل بارها ما را شناسایی کردند و این کار را برایمان سخت تر می کرد.

علی دادرس نویسنده این فیلم نیز با اشاره به فیلمنامه گفت: هسته اصلی قصه و پایان تغییری نکرده است اما فیلمنامه تغییراتی داشته که به نظر من بدیهی است برخی از این نوع تغییرات به خاطر اختلاف سلیقه و نوع کارگردانی است و برخی دیگر به خاطر مشکلات لوکیشن است.

پیر دافر درباره کاراکتر خود در این فیلم گفت: شخصیت من در این فیلم بسیار روشن است البته شورجه توضیحات بسیار خوبی در رابطه با نقش به من داد و من هم تنها کاری که کردم این بود که به آن سر و شکل دادم.

وی اضافه کرد: این دفعه سومی است که به ایران آمدم و امروز خوشحالم که در کنار فیلمسازان ایرانی قرار دارم.

جمال شورجه در ادامه این نشست با اشاره به هزینه های جاری این فیلم گفت: نزدیک به یک میلیارد هزینه اصلی این فیلم شد. این فیلم حاصل زحمات شصت نفره گروه بود و با سختی های بسیاری زمان فیلمبرداری مواجه شدیم که پنج نفر از عوامل نیز دچار مشکل و حادثه شدند.

وی خاطرنشان کرد: کشوری که سینما ندارد پیشرفته ترین امکانات سینمایی را داراست اما ما با تولید 100 فیلم دچار فقر امکانات هستیم و به همین دلیل قصد داریم در جلسه بعدی شورای عالی سینما در رابطه با این مشکلات صحبت و آنها را حل کنیم.

نشست پرسش و پاسخ فیلم "سی و سه روز" با استقبال اهالی رسانه و هنرمندان رو به رو شد. در این جلسه امین زندگانی که در بین حاضران نشسته بود از فیلم "سی و سه روز" و بازی بازیگران تقدیر کرد و از زحمات شورجه برای ساخت این فیلم تشکر کرد. همچنین گیتی خامنه درباره فیلم "سی و سه روز" به خبرنگار مهر گفت: به نظرم فیلم خوش ساختی بود و ساختار خوبی داشت. ما در هیچ فیلمی چنین حرکات نظامی را ندیده بودیم.