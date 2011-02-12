شتاب زدگی در تدوین نقشه علمی خراسان شمالی جواب نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت عصر روز شنبه در کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان، با بیان این مطلب اظهار داشت: تدوین چنین برنامه ای جامع و دراز مدت نیازمند دقت و تمرکز بیشتری است و مسئولان باید در کنار سرعت مطالعه هم جانبه نیز داشته باشند.

وی تصریح کرد: سند توسعه شهرستانهای استان تهیه شده است و آمایش علمی آموزش عالی کشور می تواند مکمل نقشه علمی استان باشد.



وی ادامه داد: تیمی پژوهشی باید در استان تشکیل شود تا همه نهادها و موسسات پژوهشی تحت پوشش این مرکز قرار گیرند.



وی اضافه کرد: این تیم باید ظرفیتهای استان در حوزه پژوهش و فناوری را شناسایی کند و با توجه به سناریوهایی که تعریف می کند کار پژوهشی انجام دهد.



نماینده عالی دولت در خراسان شمالی توسعه واقعی استان را لازمه توسعه ذهن و توانمندی پژوهشگران عنوان کرد و خاطر نشان کرد: توجه به دانشگاه و استفاده از ظرفیتهای دانشگاههای استان می تواند به توسعه استان کمک کند.



وی اذعان کرد: با وجود این که خراسان شمالی درزمینه پژوهش عقب ماندگی دارد ولی استان پتانسیل استفاده از فناوریهایی چون ژنتیک و علوم جدید کشاورزی را دارد.



شفقت همچنین از نهادهای اجرایی و صنعت استان درخواست کرد تا در انجام کارهای پژوهشی مشارکت داشته باشند و اضافه کرد: مبنای تولید دانش برعهده دانشگاها است و نهاد های اجرایی باید این دانش و فناوری ها را کاربردی کنند تا ازتمام ظرفیت ها استفاده شود.