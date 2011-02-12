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۲۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۲۹

شتاب زدگی در تدوین نقشه علمی خراسان شمالی جواب نمی دهد

شتاب زدگی در تدوین نقشه علمی خراسان شمالی جواب نمی دهد

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی گفت: مسئولان استان برای تدوین نقشه علمی عجله نداشته باشند چرا که شتاب زدگی در این موضوع جواب نمی دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت عصر روز شنبه در کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان، با بیان این مطلب اظهار داشت: تدوین چنین برنامه ای جامع و دراز مدت نیازمند دقت و تمرکز بیشتری است و مسئولان باید در کنار سرعت مطالعه هم جانبه نیز داشته باشند.

وی تصریح کرد: سند توسعه شهرستانهای استان تهیه شده است و آمایش علمی آموزش عالی کشور می تواند مکمل نقشه علمی استان باشد.

وی ادامه داد: تیمی پژوهشی باید در استان تشکیل شود تا همه نهادها و موسسات پژوهشی تحت پوشش این مرکز قرار گیرند.

وی اضافه کرد: این تیم باید ظرفیتهای استان در حوزه پژوهش و فناوری را شناسایی کند و با توجه به سناریوهایی که تعریف می کند کار پژوهشی انجام دهد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی توسعه واقعی استان را لازمه توسعه ذهن و توانمندی پژوهشگران عنوان کرد و خاطر نشان کرد: توجه به دانشگاه و استفاده از ظرفیتهای دانشگاههای استان می تواند به توسعه استان کمک کند.

وی اذعان کرد: با وجود این که خراسان شمالی درزمینه پژوهش عقب ماندگی دارد ولی استان پتانسیل استفاده از فناوریهایی چون ژنتیک و علوم جدید کشاورزی را دارد.

شفقت همچنین از نهادهای اجرایی و صنعت استان درخواست کرد تا در انجام کارهای پژوهشی مشارکت داشته باشند و اضافه کرد: مبنای تولید دانش برعهده دانشگاها است و نهاد های اجرایی باید این دانش و فناوری ها را کاربردی کنند تا ازتمام ظرفیت ها استفاده شود.
کد مطلب 1252270

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