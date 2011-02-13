کانون عالی کارفرمایی ایران رسمیت یافت

عباس وطن پرور در گفتگو با مهر از اتمام بررسی و تایید انتخابات پنجم آبان ماه سال جاری کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران خبر داد و گفت: در پایان هفته گذشته جلسه ای بین کارفرمایان و وزارت کار برگزار و پرونده آن بسته شد.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار با تاکید بر اینکه پس از انتخابات آبان ماه سال جاری برخی گروه های فعال کارفرمایی نسبت به عدم فراگیر بودن این انتخابات اعتراضاتی را داشته اند که در نهایی آنها وارد دانسته نشد، اظهار داشت: بنابراین آقای عطاردیان به عنوان دبیرکل کانون عالی معرفی شد.

وطن پرور همچنین حسین احمدی زاده را به عنوان رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان کشور دانست و افزود: به این ترتیب باید انتخابات این دوره کارفرمایان را تمام شده بدانیم. البته مجموع اعضای هیئت مدیره این کانون 9 نفر هستند.

وی درباره احتمال حضور اعضای هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور که اخیرا منحل اعلام شده بود، بیان داشت: البته این گروه ها می توانند در قالب کانون عالی فعالیت داشته باشند ولی امکان اینکه در حال حاضر بتوانند در تصمیم سازی ها دخالتی داشته باشند وجود ندارد.