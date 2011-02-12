طرح جامع ارتقای کیفیت نان باید سریعتر در قم عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها در سخنانی اظهار داشت: ارتقاء کیفیت نان در استان قم بر اساس گزارشات و اظهارنظرها و کاهش شکایات مردمی کاملا محسوس است.



وی افزود: طرح جامع ارتقاء کیفیت نان باید هرچه سریعتر عملیاتی شده و این روند به صورت مستمر ادامه داشته باشد و همچنین وضعیت نانوایی‌ها، نانوایان، نان‌های عرضه شده و آموزش نانوایان جهت ارتقاء هرچه بیشتر کیفیت نان کاملا مشخص شود.



استاندار قم خاطرنشان کرد: مسئولان امر ضمن توجه به واردات گندم‌های مناسب از سایر استان‌ها، باید به شرایط آرد کردن گندم‌ها نیز توجه و دقت نظر داشته باشند تا آرد مناسب در اختیار نانوایی‌ها قرار بگیرد.



تسهیلات بانکی باید با کمترین پروسه زمانی در اختیار متقاضیان قرار گیرد



وی در بخش دیگری از سخنان خود ارائه تسهیلات از سوی بانک‌های عامل برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی را مورد توجه قرار داد و گفت: برای بازسازی و اصلاح خط تولید در صنایع بزرگ و کوچک جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی باید تسهیلات با کمترین پروسه زمانی در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.



حجت‌الاسلام موسی‌پور نظارت بر قیمت مصالح ساختمانی نیز تأکید کرد و گفت: با قیمت‌گذاری مناسب برای مصالح امکان رسیدگی به تخلفات وجود داشته و قیمت‌ها بیشتر از حد متعارف افزایش نمی‌یابد.



وی با اشاره به نقش و جایگاه شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در ادامه روند موفقیت‌آمیز قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: شرکت‌های آب، برق و گاز بایستی فرهنگ کاهش مصرف را در جامعه نهادینه ساخته و برنامه‌های مدون جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف ارائه دهند.



استاندار قم در پایان تصریح کرد: با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و افزایش عرضه و تقاضا در جامعه، ضرورت تشدید نظارت از سوی سازمان‌های ذی‌ربط بر بازار کاملا احساس می‌شود و مسئولان امر باید این موضوع را با جدیت پیگیری نمایند.