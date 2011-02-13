فراگیر شدن انقلاب ایران در جهان مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دکتر آنه طواق گلشاهی، عصر شنبه درهمایش انقلاب اسلامی، بصیرت دینی، انسجام ملی و استکبار ستیزی در جمع علمای شیعه و سنی استان، انقلاب اسلامی ایران را نمونه یک انقلاب مردمی و اسلامی برای سایر کشورها دانست.

وی اظهار داشت: ایام الله دهه فجر یادآور رشادت ها و ایثار ملت بزرگ ایران برای آزادی است و این ایام فرصتی برای تجدید میثاق ملت با آرمان های انقلاب است.

وی خاطرنشان کرد: دهه فجر فرصتی برای تجدید میثاق ملت با آرمان های انقلاب است.

گلشاهی اظهار داشت: حرکت امام (ره) برای استقرار نظام اسلامی در کشورمان براساس سیره و روش رسول اکرم (ص) بوده است.

وی، رمز پیروزی ملت ایران را اتحاد و همدلی همه آحاد مردم و اطاعت از رهبری عادل، مدبر و وارسته دانست و گفت: حفظ و حمایت از نظام اسلامی وظیفه همه مردم جامعه است.

امام جمعه اهل سنت شهرستان آق قلا نیز گفت: 22 بهمن سال 1357 یادآور از خود گذشتگی و ایثار ملت ایران برای رهائی از ظلم است که مهمترین پیام برای آزادیخواهان جهان است.

آخوند عبدالحی میرزاعلی اظهار داشت: رهبری و حرکت حکیمانه امام خمینی(ره) با اتکا به قدرت مردم مهمترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.



وی، رمز ماندگاری و صدور انقلاب بزرگ ایران اسلامی را حمایت مردم از رهبری و اتحاد و همدلی همه اقشار اعم از شیعه و سنی دانست و گفت: ایران اسلامی در راستای تحکیم وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامی سرآمد کشورهای جهان است و استان سرسبز گلستان نمونه ای بی نظیر از این وحدت در کشور محسوب می شود.



آخوند میرزاعلی، در بخشی از سخنان خود با اشاره به اشعار مختومقلی فراغی اظهار داشت: این عارف وارسته ترکمن وحدت را رمز ماندگاری و تفرقه را عامل ناپایداری یک دولت دانسته است.



وی، الگو پذیری کشورهای مختلف از انقلاب اسلامی ایران را نشانه عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی دانست و افزود: حفاظت از نظام اسلامی وظیفه همه آحاد مردم اعم از شیعه و سنی است.



آخوند عبدالحی میرزاعلی، تقوا را عامل موفقیت هرحرکت اعلام کرد و گفت: تقوای الهی حضرت امام (ره) و ایمان و اعتقاد راسخ ملت بزرگ ایران نظام جمهوری اسلامی ایران را به ارمغان آورد.



وی، با اشاره به توطئه دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه بین مسلمین اظهار داشت: رهنمودهای مقام معظم رهبری و نماینده معزز ایشان در استان گلستان همواره عامل اصلی حفظ وحدت در این استان بوده است.