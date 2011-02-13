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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۵۰

فراگیر شدن انقلاب ایران در جهان مشهود است

فراگیر شدن انقلاب ایران در جهان مشهود است

گرگان - خبرگزاری مهر: یک نویسنده اهل سنت گفت: بحمدالله انقلاب اسلامی ایران در جهان فراگیر شده که امروز نمونه های آن در بسیاری از کشورها مشهود است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دکتر آنه طواق گلشاهی، عصر شنبه درهمایش انقلاب اسلامی، بصیرت دینی، انسجام ملی و استکبار ستیزی در جمع علمای شیعه و سنی استان، انقلاب اسلامی ایران را نمونه یک انقلاب مردمی و اسلامی برای سایر کشورها دانست.

وی اظهار داشت: ایام الله دهه فجر یادآور رشادت ها و ایثار ملت بزرگ ایران برای آزادی است و این ایام  فرصتی برای تجدید میثاق ملت با آرمان های انقلاب است.

وی خاطرنشان کرد: دهه فجر فرصتی برای تجدید میثاق ملت با آرمان های انقلاب است.
 
گلشاهی اظهار داشت: حرکت امام (ره) برای استقرار نظام اسلامی در کشورمان براساس سیره و روش رسول اکرم (ص) بوده است.
 
وی، رمز پیروزی ملت ایران را اتحاد و همدلی همه آحاد مردم و اطاعت از رهبری عادل، مدبر و وارسته دانست و گفت: حفظ و حمایت از نظام اسلامی وظیفه همه مردم جامعه است.
 
امام جمعه اهل سنت شهرستان آق قلا نیز گفت: 22 بهمن سال 1357 یادآور از خود گذشتگی و ایثار ملت ایران برای رهائی از ظلم است که مهمترین پیام برای آزادیخواهان جهان است.
 
آخوند عبدالحی میرزاعلی اظهار داشت: رهبری و حرکت حکیمانه امام خمینی(ره) با اتکا به قدرت مردم مهمترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

وی، رمز ماندگاری و صدور انقلاب بزرگ ایران اسلامی را حمایت مردم از رهبری و اتحاد و همدلی همه اقشار اعم از شیعه و سنی دانست و گفت: ایران اسلامی در راستای تحکیم وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامی سرآمد کشورهای جهان است و استان سرسبز گلستان نمونه ای بی نظیر از این وحدت در کشور محسوب می شود.

آخوند میرزاعلی، در بخشی از سخنان خود با اشاره به اشعار مختومقلی فراغی اظهار داشت: این عارف وارسته ترکمن وحدت را رمز ماندگاری و تفرقه را عامل ناپایداری یک دولت دانسته است.

وی، الگو پذیری کشورهای مختلف از انقلاب اسلامی ایران را نشانه عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی دانست و افزود: حفاظت از نظام اسلامی وظیفه همه آحاد مردم اعم از شیعه و سنی است.

آخوند عبدالحی میرزاعلی، تقوا را عامل موفقیت هرحرکت اعلام کرد و گفت: تقوای الهی حضرت امام (ره) و ایمان و اعتقاد راسخ ملت بزرگ ایران نظام جمهوری اسلامی ایران را به ارمغان آورد.

وی، با اشاره به توطئه دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه بین مسلمین اظهار داشت: رهنمودهای مقام معظم رهبری و نماینده معزز ایشان در استان گلستان همواره عامل اصلی حفظ وحدت در این استان بوده است. 
کد مطلب 1252290

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