به گزارش خبرگزاری مهر، این ساختار در چهار بخش اصلی شورای مرکز آمار و اطلاعات‌، دفتر مرکز، معاونت اجرایی و معاونت مطالعات آماری تدوین و به این مرکز ابلاغ شده است،



برپایه این گزارش، شورای مرکز آمار و اطلاعات که متشکل از مدیران ارشد مراکز حوزوی می‌باشد وظیفه حمایت و پشتیبانی فکری و مشورتی در سطح کلان برای مرکز آمار و اطلاعات حوزه‌های علمیه را خواهد داشت.



بخش دیگر این ساختار، دفتر مرکز می‌باشد که شامل؛ ریاست، مسئول دفتر، کارشناسان IT، امور اداری و روابط عمومی می‌باشند.



بر پایه این گزارش، معاونت‌های اجرایی و مطالعات آماری دیگر بخش‌ها و بازوان مرکز آمار حوزه‌های علمیه را به خود اختصاص داده‌اند.



این گزارش با اشاره به فعالیت‌های معاونت اجرایی می‌افزاید: اداره جمع آوری اطلاعات، اداره پردازش و تحلیل اطلاعات و اداره اطلاع‌رسانی از جمله بخش‌های این معاونت می‌باشند. در واقع به طور کلی انجام امور اجرایی و عملیاتی مرکز آمار و اطلاعات حوزه‌های علمیه بر عهده این معاونت است.



همچنین گروه برنامه‌ریزی آمارو اطلاعات، گروه تدوین روش‌های آماری و استانداردسازی و اداره نظارت فنی و ارزیابی، بخشهای مختلف معاونت مطالعات آماری مرکز آمار و اطلاعات حوزه‌های علمیه را تشکیل می‌دهند. در واقع این معاونت عهده‌دار تدوین قوانین و برنامه‌ریزی درون سازمانی مرکز آمار و اطلاعات حوزه‌های علمیه می‌باشد.



لازم به ذکر است، حجت‌الاسلام‌ محمدباقر خوانساری طی حکمی از سوی آیت الله مرتضی مقتدایی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور به عنوان رئیس این مرکز منصوب شدند.