وضعیت نان در استان زنجان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی صبح یکشنبه در ستاد تنظیم بازار استان زنجان افزود: ضروری است تا در استان ضمن محور قرار دادن 9 محوری که در این زمینه به عنوان رویکرد اصلی افزایش کیفیت نان مشخص شده است.

وی ادامه داد: گزارش آماری از نانوایی های استان احصاء شود که مشخص گردد در نانوایی های استان به لحاظ نیروی انسانی، مساحت نانوایی ها، نوع حرارت پخت و تمامی مسائل موجود در نانوایی ها، چه وضعیتی وجود دارد که این امر مقدمه ای برای برنامه ریزی ها و تدوین راهکارها خواهد بود.

کریمی افزود: یکی از مواردی که باعث می شود قیمت مرغ همواره در نوسان باشد، تغییرات زیادی است که در قیمت نهاده های مورد نیاز در واحدهای مرغداری وجود دارد و باعث می شود که همواره قیمت مرغ، نوسان داشته باشد.

با بیان اینکه قیمت مرغ همواره متاثر از 3 عامل است، ادامه داد: این 3 عامل شامل قیمت مرغ زنده ای است که از مرغداری ها تحویل کشتارگاه ها می شود، همچنین قیمت کشتار صورت گرفته و حمل به واحدهای فروش مرغ در سطح شهر و بخش سوم نیز سودی است که فروشندگان از محل فروش مرغ دریافت می کنند.

کریمی افزود: در فرمول قبلی که قیمت مرغ در استان رقم 3 هزار و 50 تومان تعیین شده بود، این قیمت به گونه ای بود که قیمت مرغ ثابت باشد و تغییرات نهاده های مورد نیاز نادیده گرفته می شد تا قیمت مرغ از این رقم بالاتر نرود. قبل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، سعی شد این قیمت حفظ شود، اگرچه در برخی موارد قیمت مرغ در استان از دیگر استان های کشور بیشتر بود و در مواردی حتی از تهران نیز بالاتر می رفت.

وی خاطرنشان کرد: اما بعد از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، با توجه به دستور العمل های موجود مبنی بر اینکه در آن تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی در قیمت مرغ لحاظ شود، 100 تومان به قیمت مرغ در زنجان افزوده شد و به 3 هزار و 150 تومان رسید که رقم فعلی عرضه مرغ در واحدهای موجود در استان است. با توجه به اینکه در این زمینه قیمت و سود ثابت فرض شده و قیمت کشتارگاه ها نیز ثابت است، تنها این تغییر قیمت برای تولید کننده سودی ندارد.

معاون برنامه ریزی استاندار با بیان اینکه در این زمینه فشار اصلی بر تولید کننده است که باید جور عدم تغییر قیمت در فروشنده و کشتارگاه را بکشد، عنوان کرد: این در حالی است که در صورت افزایش قیمت، باید از تولید کنندگان در این زمینه حمایت هایی صورت گیرد. بنابراین پیشنهاد می کنیم که فرمول قیمت گذاری مرغ به گونه ای باشد که سود فروشندگان و کشتارگاه ها ثابت بوده و قیمت مرغ زنده برای تحویل به کشتارگاه ها شناور باشد که این امر باعث خواهد شد قیمت مرغ شناور شود.

کریمی یادآور شد: زنجان تنها استان کشور است که قیمت ثابتی را برای مرغ اعلام کرده و 3 هزار و 150 تومان در این زمینه تعیین شده است. این در حالی است که در استان های دیگر معمولاً قیمت مرغ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.