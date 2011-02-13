کمپهای توریستی در سدهای استان زنجان ساخته می شود

جعفر فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با اشاره به احداث سدهای بزرگ و کوچک فراوان در استان اظهار داشت: توان فنی و اجرایی استان به نحوی که در حوزه مشاوره و پیمانکاری سدهای بزگ به دست توانهای بوجود آمده در دست طراحی و اجرا بوده تقویت شده و با موفقیت پیش می رود.

فهیمی تعداد کل طرح های شرکت آب منطقه ای در سال جاری را 76 طرح عنوان کرد و گفت: این طرح ها 183 هزار و 63 هکتار از اراضی استان را تحت پوشش قرار می دهد و موجب اشتغالزایی 115 هزار و 205 نفر می شود.

وی با بیان اینکه تعداد طرح های آب منطقه ای از اول انقلاب تا سال 84، 18 طرح بوده و از سال 84 تا کنون به 58 طرح رسیده است افزود: در این دو مقطع زمانی 27 هزار شغل از ابتدا تا سال 84 و از آن زمان تا کنون بیش از 88 هزار شغل ایجاد شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان خاطر نشان کرد: تا پیش از دولت نهم شرکت آب منطقه ای دارای استقلال نبوده و استانهای گیلان، تهران و آذربایجان شرقی به ترتیب 475 ، 475 و 50 سهم آب استان در اختیار سرمایه گذاران این استانها بوده است.

فهیمی ادامه داد: پس از دولت نهم تمامی سهام شرکت به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران تعلق یافت.

وی از جذب 4.5 میلیارد تومان از منابع غیر دولتی خبر داد و گفت: یک میلیارد و 505 میلیون تومان نیز در حال جذب است.

فهیمی تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای زنجان پایلوت کشوری در شش زمینه مشاور راهبردی، مشاور تعالی اداری، برون سپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری، مدیریت پروژه سازمانی(EPM)، مکانیزه نمودن برنامه نیروی انسانی و انجام جلسات در قالب ویدئو کنفرانس است.