اعتراضات علیه رئیس جمهور یمن به خشونت کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، روز گذشته هزاران یمنی با الگو برداری از قیام مردم مصر یک روز پس از حذف "حسنی مبارک" از عرصه قدرت مصر خواستار تحقق اقدامی مشابه در این کشور شدند.

به گزارش منابع خبری حدود چهار هزار یمنی که اغلب آنها را دانشجویان تشکیل می دادند با برگزاری تظاهرات شعارهایی با مضمون "پس ازمبارک نوبت توست علی" خواستار برکناری رئیس جمهور یمن شدند.

این منابع اعلام کردند که تظاهرات کنندگان شعارهای دیگری مانند "برو برو ای علی" و "مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند" از سوی دانشگاه صنعا به سوی مرکز پایتخت حرکت کردند.

منابع مذکور از درگیری شدید میان هواداران رئیس جمهور یمن با دانشجویان خبر دادند.

شایان ذکر است که حزب حاکم برای جلوگیری از تجمع مخالفان در میدان التحریر صنعا اقدام به برپایی چادرهایی برای نمایشگاه صنایع دستی کرده است.