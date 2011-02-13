نمایشگاه اختصاصی ایران در کربلا برپا می شود

حمید عطاری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: به منظور معرفی تمانوندی های صنعتی، کشاورزی، گردشگری استانهای مختلف ایران بویژه استان قزوین این نمایشگاه در استان کربلا برپا می شود.

وی افزود: مشترکات فرهنگی و دینی و استقبال خوب مردم کشور عراق بویژه شهرهای مذهبی از کالاهای ایرانی موجب شده است تا این نمایشگاه در کربلا برپا شود.

مدیر اجرایی نمایشگاه اختصاصی ایران در کربلا یادآورشد: در این نمایشگاه 140 واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی تولیدات و دستاوردهای خود را در فضایی به وسعت بیش از چهار هزار و 500 متر مربع و در بیش از 140 غرفه در معرض دید عموم قرار خواهند داد.

وی عرضه توانمندی های کشاورزی و صنعتی از جمله مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک، مواد شوینده، دام وطیور، گلخانه، مواد لبنی و پروتئینی و مواد غذایی را از جمله محصولات ارائه شده در این نمایشگاه اعلام کرد.

به گفته عطاری برپایی این گونه نمایشگاه می تواند زمینه شناسایی توانمندی های کشورمان و تبادل تجار و بازرگانان دو کشور را افزایش داده و به ارتقاء سطح مبادلات هم کمک کند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی آوه نور استان قزوین خاطرنشان کرد: عراق و افغانستان از کشورهای هدف صادراتی استان قزوین محسوب می شود و افزایش رفت و آمد تجار ایرانی و عراقی و گسترش مناسبات می تواند به افزایش صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی استان کمک موثری کند.

وی اضافه کرد: نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران از 26 بهمن ماه تا 30 بهمن ماه در استان کربلا برگزار می شود.

ریاست هیئت نمایشگاهی ایران برعهده احمد عجم استاندار قزوین خواهد بود.

در سفر هیئت ایرانی به عراق روسای سازمانهای جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، معاون برنامه ریزی استانداری و نمایندگان اتحادیه های کشاورزی و صنعتی استاندار قزوین را همراهی خواهند کرد.

در سال جاری این دومین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران است که در کربلا برپا می شود.