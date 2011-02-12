البرز در حوزه راه جزو مناطق محروم کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو عصر شنبه با حضور در مراسم افتتاح قطعه اول راه اصلی اشتهارد به نظرآباد، در باشگاه فرهنگی و ورزشی شهدای نجم آباد افزود: استان البرز در حوزه راه جزو مناطق محروم کشور به حساب می آید که در این خصوص نیاز به توجه بیش از پیش مسئولان به این استان را می طلبد.

وی در ادامه افزود: امروز که همه ساز و کار خدمتگزاری آماده است، می طلبد که موانع موجود بر سر راه برداشته شود تا با همدلی یکدیگر فجر تازه ای را بیافرینیم.

درصدد رفع موانع کارگزاران هستیم

این نماینده مردم کرج و اشتهارد گفت: از آنجا که استان تازه تاسیس البرز باید با مدیریت مجموعه ای کار خود را دنبال کند سعی شده است که موانع موجود از سر راه کارگزاران برداشته شود تا شاهد پیشرفت هرچه سریع تر پروژه ها باشیم.

وی در ادامه تاکید کرد: امروز همه مسئولان در عرصه خدمتگزاری و نوکری به مردم تلاش می کنند و این امر باید به گونه ای صورت پذیرد که تمام راهها اعم از هوایی، ریلی و زمینی با کمترین بی اهمیتی مواجه نباشد.

هیچ یک از روستاها و شهرهای استان البرز نباید در زیر پونز بی توجهی قرار گیرند

وی همچنین خطاب به مسئولان حاضر در جلسه خاطرنشان کرد: هیچ یک از روستاها و شهرهای استان البرز نباید در زیر پونز بی توجهی مسئولان قرار گیرند.

آجرلو گفت: باید محرومیتهای موجود در حوزه راه را از چهره شهر و چه بسا استان البرز بزداییم.

این پروژه، پروژه ای فرهنگی است

این مسئول تصریح کرد: اینجانب در هیچیک از افتتاح پروژه های مربوط به دهه فجر حضور نیافتم چرا که بر این اصل معتقدم که خداوند ثواب دنیوی و اخروی امور را به کارگزاران در عرصه خدمت اختصاص خواهد داد.

وی افزود: این پروژه از آن جهت دارای اهمیت بوده است که یک پروژه فرهنگی است و دو شهر مذهبی اشتهارد به نجم آباد را به یکدیگر وصل می کند و امید است طی 3 سال آینده این استان به سطح 30 استان دیگر کشورمان برسد.