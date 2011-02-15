به گزارش خبرنگار مهر در قم، این روز‌ها زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد منطقه شهرداری در پردیسان یا تبدیل شدن این منطقه به یک شهر مستقل در راستای حل مشکلات عدیده شهر و شهرک پردیسان و تسریع در خدمت رسانی به مردم این منطقه به گوش می‌رسد که این باب همچنان باز و پرونده آن در روی میز کار مسئولان استان قم قرار گرفته و در حال بررسی است.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به رد لایحه ایجاد منطقه شهرداری در منطقه پردیسان، از سوی شورای اسلامی شهر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: بر مبنای قانون، ساماندهی به وضعیت نابسامان منطقه پردیسان بر عهده کسانی است که این شهر و شهرک را احداث کرده‌اند.



حسن بختیاری بیان کرد: این منطقی نیست که اگر سازمانی در انجام تکالیف خود کوتاهی کرد، تصمیم گیری به نحوی شود که شهرداری که اصلا نقشی در احداث منطقه پردیسان نداشته، بار مشکلات را بپذیرد و به دوش بکشد.



شهرداری قم توان رفع تمامی مشکلات موجود در منطقه پردیسان را ندارد



وی با بیان اینکه بدلیل کمبود منابع مالی، شهرداری قم توان رفع مشکلات زیربنایی و اساسی پردیسان را ندارد، اظهار داشت: ظرفیت مالی شهرداری قم توان اصلاح و بهبود وضعیت نابسامان پردیسان را ندارد و چرا باید به نوعی کوتاهی دستگاه‌های دولتی در انجام وظایف خود، توسط شهرداری جبران شود.



بختیاری در خصوص مشکلات زیرساختی و روساختی منطقه پردیسان که به نوعی دلایل مخالفت شورای اسلامی شهر قم با واگذاری شهرک و شهر پردیسان به شهرداری محسوب می‌شود، بیان داشت: مشکلات شهر و شهرک پردیسان الزاما با ایجاد شهرداری در این منطقه رفع نخواهد شد چرا که این منطقه محصور در مشکلات زیرساختی فراوانی از جمله شبکه شوارع بسیار نامناسب، عدم وجود راه دسترسی مناسب، فقدان زیرساخت و تاسیسات شهری، فضاهای آموزشی، تفریحی، بهداشتی، مراکز درمانی، فضای سبز و موارد این چنینی که از مشکلات اساسی منطقه پردیسان است به علاوه تفکیک نامناسب و غیراصولی اراضی در تراکم‌های مسکونی کم، متوسط و زیاد، عدم سرویس دهی مناسب حمل و نقل عمومی به دلیل شبکه نامناسب شوارع و معابر شهری، عدم اجرا و تعریف ورودی مناسب به منطقه پردیسان، فقدان پویایی اقتصادی لازم به منظور رونق بخشی شهر و شهرک و تبدیل شدن به یک فضای خوابگاهی صرف است.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: ساخت و سازهای بدون برنامه، عدم وجود تجهیزات شهری مثل ایستگاه آتش نشانی، عدم وجود سرانه‌های خدماتی به منظور تأمین نیازهای ساکنین منطقه، فقدان مطالعات کافی و لازم و نیازسنجی اجتماعی در شهر پردیسان، عدم پیش بینی راه‌های مقابله با مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله در این منطقه، عدم توزیع متوازن جمعیت در سطح محلات، نیازمندی به اصلاح، توسعه و تعریض شبکه معابر، عدم وجود پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر از دیگر مشکلات اساسی این منطقه است که حکایت از آن دارد که متولیان طراحی و اجرای این شهر، برنامه ریزی،طراحی و اجرای مناسب در احداث آن نداشته‌اند.



حل مشکلات پردیسان یک عزم استانی را می‌طلبد



وی در ادامه گفت: با وجود همه این مشکلات، عده‌ای فکر می‌کنند شهرداری می‌تواند تمامی آن‌ها را حل کند در حالی که مرتفع کردن این مشکلات یک عزم استانی و بهره گیری از اعتبارات استانی را می‌طلبد و بهتر است افرادی که بر واگذاری این منطقه به شهرداری اصرار دارند به جای آن بیایند و از محل بودجه‌های دولتی، سازمان مسکن و شهرسازی را که متولی احداث شهرک و شهر پردیسان بوده را مکلف کنند تا مشکلات را رفع نماید.



بختیاری با اشاره به ارائه خدمات فعلی شهرداری قم در منطقه پردیسان بیان داشت: شهرداری قم در حال حاضر خدماتی مانند جمع‌آوری زباله، آتش‌نشانی، رفت و روب و حمل و نقل عمومی را در پردیسان ارائه می‌کند، ‌ اما درآمد شهرداری از شهرک پردیسان حتی برای ارائه خدمات نظافتی این منطقه نیر کفایت نمی‌کند.



مسکن و شهرسازی باید مشکلات منطقه را حل کند



وی در خصوص برخی شروط قانونی شورای اسلامی شهر قبل از تحویل منطقه پردیسان و واگذاری آن به شهرداری قم اظهار داشت: قبل از تحویل این منطقه، مشکلات اساسی آن باید توسط سازمان مسکن و شهرسازی رفع شود، به علاوه ماده 26 قانون نحوه خرید و تملک اراضی به صراحت اعلام می‌کند که از سوی دستگاه ایجاد کننده، کلیه طرح‌های آماده سازی، تاسیسات روبنایی از جمله احداث مدارس، فضای سبز، درمانگاه و... باید از محل عواید اماکن تجاری و زمین‌های واگذار شده احداث و عرصه و اعیان آن‌ها به صورت رایگان به دستگاه‌های بهره بردار تحویل شود.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: سازمان مسکن و شهرسازی که متولی احداث شهر و شهرک پردیسان بوده است اماکن تجاری این منطقه را می‌فروشد و وظیفه دارد که از محل فروش آن‌ها سرانه‌های مورد نیاز را تأمین و در اختیار دستگاه‌های بهره بردار قرار دهد.



کلیه سرانه‌های درآمدزا و غیر درآمد زای پردیسان باید در اختیار شهرداری قرار گیرد



وی با تاکید بر اینکه موضع شورای شهر یک موضع کاملا منطقی است، بیان داشت: اعتقاد شورای شهر بر این است که اگر قرار است منطقه پردیسان به شهرداری واگذار شود تا ارائه خدمت کاملی انجام دهد، باید کلیه سرانه‌های درآمد زا و غیردرآمد زا در اختیار آن قرار گیرد.



شورا با هر اقدامی که منجر به بهبود کمی و کیفی ارائه خدمات به مردم شود موافق است



بختیاری خاطرنشان کرد: به هر حال هر اقدامی که منجر به بهبود و تسریع در ارائه خدمات به مردم منطقه پردیسان شود شورای اسلامی شهر قم از آن استقبال می‌کند هر چند این اقدام ایجاد شهر جدیدی در کنار شهر قم به نام پردیسان باشد.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قم نیز در خصوص واگذاری منطقه پردیسان به شهرداری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: پیشنهاد ایجاد منطقه شهرداری در پردیسان از ابتدای امسال در شورای مسکن استان مطرح شد و شخص استاندار نیز با این موضوع موافقت و بر آن تاکید کرد.



محمد رضا قلندر تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای مسکن استان، مقرر شد تا از سوی شهرداری قم، نسبت به ایجاد منطقه مستقل شهرداری در پردیسان اقدام شود و سازمان مسکن و شهرسازی نیز اعلام آمادگی کرد تا زمینی را برای احداث ساختمان شهرداری در اختیار آن سازمان قرار دهد و هم اینک نیز در بهترین منطقه پردیسان زمینی مشخص شده که شهرداری می تواند آن را تحویل بگیرد و اقدام به احداث ساختمان اداری کند.



موارد ذکر شده از سوی شورای شهر خلاف قانون است



وی با اشاره به لایحه‌ای که از سوی شورای شهر مطرح شده است، اظهار داشت: موارد ذکر شده در این لایحه از جمله سند زدن فضای های سبز شهری و پارک ها به نام شهرداری خلاف قانون است و مسکن و شهرسازی تنها می تواند این فضاها را به صورت رایگان با حفظ مالکیت دولت در اختیار شهرداری قرار دهد.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قم اضافه کرد: در جای دیگر شورا مصوبه ای را عنوان کرده که طی آن خیابان های پردیسان به نام شهرداری سند زده شود و مسکن و شهرسازی در این خصوص به هیچ عنوان سند تفکیکی صادر نمی کند و این خلاق قانون و مقررات است و حتی شهر جدید هم موارد مصوبه شورا را شامل نمی شود.



قلندر تصریح کرد: باید کلیه مصوبات بر طبق قوانین باشد و حتی فرماندار نیز به دلیل مغایرت این مصوبات با قانون،آنها را رد کرده است.



وی در ادامه اظهار داشت: اگر شهرداری اعلام می کند که منطقه پردیسان زیر نظر او نیست پس چرا وارد پریسان شده و استحصال درآمد داشته است و از محل صدور پروانه مسکن مهر،حفاری انشعاب آب و فاضلاب و ... هزینه هایی را از مردم دریافت می کند با وجودی که حتی یک مترمربع نیز در این منطقه فعالیت های آماده سازی را انجام نداده و با وجود دریافت پول حفاری اقدام به ترمیم روکش آسفالت خیابان ها نکرده و بسیاری از امور را سازمان مسکن و شهرسازی و مردم بدون همکاری شهرداری انجام داده اند.



شهرداری از پردیسان استحصال درآمد داشته باید خدمات ارائه دهد



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قم با بیان این که تا کنون شهرداری مبلغ 30 میلیارد تومان از محل صدور پروانه، عوارض، حفاری ها و ... از منطقه پردیسان درآمد استحصال کرده است، بیان داشت: با وجود کسب این درآمدها،شهرداری حالا که موظف به ارائه خدمات شده است و باید هزینه کند، شرط می گذارد.



امکان شهرستان شدن پردیسان وجود دارد



وی خاطر نشان کرد: سازمان مسکن و شهرسازی آمادگی دارد که منطقه پردیسان زیر نظر منطقه شهرداری برود اما در صورتی که شهرداری و شورای شهر در این خصوص اقدامی انجام ندهد سیاست استان بر این است که با توجه به تک شهرستانی بودن قم،شهرستان جدیدی با مرکزیت پردیسان و با زیر پوشش قرار دادن شهرهای اطراف تشکیل شود.



مشکلات پردیسان مشکل نیست بلکه پروژه های نیمه تمام است



قلندر در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص رفع مشکلات منطقه پردیسان از سوی سازمان متولی آن یعنی مسکن و شهرسازی گفت: مسکن و شهرسازی از نیمه دوم سال 88 تا این لحظه 30 میلیارد تومان را برای اقداماتی از جمله احداث و بهسازی معابر شهری،مسیر پردیسان و ... هزینه کرده است و آنچه امروز در پردیسان به عنوان مشکل دیده و مطرح می شود تنها طرح های نیمه تمام این منطقه است که ایجاد منطقه شهرداری در آن، با سرعت پیگیری و به اتمام خواهند رسید.



بلوار فرهنگ یک ورودی فرعی است نه اصلی



وی در خصوص این که برخی، ورودی پردیسان را به عنوان یک مشکل عمده این منطقه مطرح می کنند، گفت: بلوار فرهنگ که امروز به عنوان یک ورودی اصلی به منطقه پردیسان از آن استفاده می شود و با توجه به قرار گرفتن سایت مسکن مهر در این منطقه روزانه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر در حدود 50 تا 60 هزار نیروی کار کارگری، فنی و مهندسی در آن تردد می‌کنند، در واقع یک ورودی فرعی است و ما مبادی دیگری از جمله راهی در صد متری پردیسان که در سال آینده افتتاح خواهد شد یا انتهای شهرک دانشگاهی را به عنوان راه های اصلی پردیسان تعریف کرده ایم که در آینده به بهره برداری خواهند رسید.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خاطر نشان کرد: مطرح شدن موضوع ایجاد منطقه شهرداری در پردیسان از سوی مسکن و شهرسازی تنها در جهت کاهش مشکلات مردم و رفع معضلات این منطقه بوده است تا این منطقه با بهره گیری از مدیریت شهری سامان بیشتری یابد و شهرداری استان نیز باید در این زمینه وارد گود شود و به میزان درآمدهایی که از این منطقه کسب می کند،خدمات ارائه دهد.



اختصاص 10 میلیارد تومان برای بهسازی معابر و پیاده روهای پردیسان

وی با بیان اینکه با ایجاد منطقه شهرداری در پردیسان، شهرداری می تواند با استفاده از امکانات استان به رفع مشکلات این منطقه بپردازد، اظهار داشت: خوشبختانه در سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به قم مبلغ 10 میلیارد تومان برای سال 89 و 90 و برای بهسازی معابر و پیاده روهای منطقه پردیسان مصوب شد که در حال حاضر یک میلیارد آن تخصیص یافته که در صورت پذیرش شهرداری مبنی بر ایجاد منطقه شهرداری در پردیسان این مبلغ در اختیار آن قرار خواهد گرفت و با این بودجه قسمت اعظمی از مشکلات در بخش پیاده روها،معابر و روکش خیابانها حل خواهد شد.



مشکل کجاست؟



با وجود این که هم مسئولین شورای اسلامی شهر قم و هم سازمان مسکن و شهرسازی استان داعیه استقبال از ارائه خدمات بهتر به شهروندان را دارند پس مشکل کجاست که ساکنین شهر و شهرک پردیسان هنوز موفق به دریافت خدمات با کیفیت و در حد مطلوب نشده اند؟



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گزارش : الهام رحیمی